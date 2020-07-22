YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Akedaş abonelerini uyardı

Akedaş abonelerini uyardı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 22.07.2020 11:37 | Son Güncelleme

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Akedaş abonelerini uyardı

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Medine Tanış, usulsüz elektrik kullanımının tüketicileri düşürdüğü tehlikelerle ilgili uyardı.
Abonelik sahiplerinin dikkat etmesi gereken en önemli olayın, abone sahibiyle elektriği fiili kullananın aynı kişi olması gerektiğine dikkat çeken Tanış, “Özellikle tüketim noktası değişimlerinde yani taşınma, ikamet değiştirmek gibi durumlarda mutlaka aboneliklerin de kullanıcı adına taşınması gerekiyor. Küçük bir detay gibi görünen bu konu aslında sonucu çok büyük olabilecek olumsuzluklara yol açabiliyor. Başkalarına ait elektrik kullanımını usulsüz elektrik kullanımı olarak tanımlanıyor” dedi.
Hangi hallerde usulsüz elektrik kullanımı olduğunu da detaylandıran Tanış, “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğince, kendi adına perakende satış sözleşmesi olmadan önceki müşteri adına düzenlenen faturayı ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketilmesi usulsüz elektrik enerjisi kullanımı olarak tanımlanmıştır. Usulsüz elektrik enerjisi kullanımlarına ilişkin tespitlerde, müşteriye yükümlülüklerini yerine getirmesi için yine Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğince belirlenen süreler tanınır. Bu süreler içerisinde aboneliğin kullanıcı adına alınması beklenir. Fakat bütün usulsüz kullanımları tespit etmek maalesef mümkün değildir. İşte bu yüzden, tüketicilerimizden beklentimiz mutlak suretle kullandıkları elektrik aboneliğinin kimin adına olduğuna dikkat etmeleridir” dedi.
Abone sahiplerinin ikamet değiştirmeleri durumunda mutlaka aboneliklerinin sonlandırılması gerektiğini de hatırlatan Tanış,
“Küçük bir detay gibi görünen bu konu aslında sonucu çok büyük olabilecek olumsuzluklara yol açabiliyor. Taşınıp gittiğinizde kalan abonenin tüm sorumlulukları size aittir. O aboneyle ilgili yapılan her türlü iş ve işlemler sizin adınıza raporlanıyor. Onun için tüm tüketicilerimizden taşınırken aboneliğini de sonlandırmalarını istiyoruz" diye konuştu.
Yeni taşındığı evde aboneliği kullanmaya başlayan yeni tüketicinin de mutlaka abonelik sözleşmesi yaparak kendi adına ait bir abonelik ile elektrik kullanımına başlaması gerektiğinin de altını çizen Tanış şunları kaydetti:
“Mevcut abone ikametgahından ayrılırken aboneliğini sonlandırmazsa büyük sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bu değişim sistemde görünemeyeceği için, sistemde kayıtlı olan eski tüketici adına abonelik işlemleri yürütülmeye devam ediliyor. Yeni tüketici, gelen faturaları ödemediği takdirde sistemde aboneliği devam eden fakat o ikametgahı terk etmiş olan eski tüketicinin mağdur olmasına neden oluyor. Tüketicilerimizden en büyük beklentimiz kullandıkları aboneliğin kullanıcısı ile aynı isme ait olmasına dikkat etmeleri yani hiç kimsenin başkasının adına olan elektrik aboneliğini kullanmamasıdır. Bu durum tüketicilerimizin oluşabilecek mağduriyetlerini engellemek adına son derece önem taşımaktadır. Kesintisiz, sorunsuz ve hızlı hizmet alabilmek için abonelikleriniz kendi adınıza, bilgileriniz de güncel olmalıdır.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Alkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldıAlkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalovalı çiftten örnek davranış

Yalovalı çiftten örnek davranış

Aydınlılara koruk suyu ile şifa dağıtıyor

Aydınlılara koruk suyu ile şifa dağıtıyor

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

Dijital Tarım Pazarı eğitimleri sürüyor

Dijital Tarım Pazarı eğitimleri sürüyor

Kayseri'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu

Kayseri'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu

Vali Çelik: "Kurallara önce biz uyacağız"

Vali Çelik: "Kurallara önce biz uyacağız"

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 22 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:41
Sabah
05:21
Öğle
12:44
İkindi
16:34
Akşam
19:56
Yatsı
21:29

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Çarşamba

Akpınar Eczanesi
Onikisubat
Annem Eczanesi
Onikisubat
Gemci Eczanesi
Onikisubat
Karşıyaka Eczanesi
Onikisubat
Ocak Eczanesi
Dulkadiroglu
Yücel Eczanesi
Dulkadiroglu
Tuğrul Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Elbistan’da Kayısı Hasadı Başladı

Elbistan’da Kayısı Hasadı Başladı

Akil İnsanlar Kahramanmaraş’ta

Akil İnsanlar Kahramanmaraş’ta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.