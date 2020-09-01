YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Akedaş kışa hazırlık için planlı elektrik kesintisi yapılıyor

Akedaş kışa hazırlık için planlı elektrik kesintisi yapılıyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 01.09.2020 15:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da kış hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.

Akedaş kışa hazırlık için planlı elektrik kesintisi yapılıyor

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da kış hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. kış hazırlığı çerçevesinde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları için Adıyaman’ın bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya göre, tüketicilerin özellikle kış aylarında enerji sorunu yaşamaması için bölgede planlanan bakım çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.
Kış ayına hazırlık kapsamında gerçekleştirilen bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları nedeniyle önceden planlanan elektrik kesintilerinin Adıyaman Merkez İlçeye bağlı bazı köyler ile Kahta, Gerger ilçelerinin bazı köylerinde belirli saat aralığında uygulanacağı belirtildi.
01 Eylül 2020 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Kahta ilçesine bağlı Çobanlı Mahallesi, Girne Mahallesi, Yavuzselim Mahallesi, Kahta Devlet Hastanesi, Yavuzselim Ortaokulu ile hat üzerinde bulunan özel trafolu tüketiciler, 01 Eylül 2020 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gerger İlçesine bağlı Çemen, Horsaik, Çamiçi, Burçaklı, Aşağı Dağlıca, Yukarı Dağlıca, Çınarik, Dağdeviren köyleri ile hat üzerinde bulunan özel trafolu tüketiciler, 02 Eylül 2020 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gerger ilçesine bağlı Çifthisar, Nakışlı, Konimeran köyleri ve hat üzerinde bulunan özel trafolu tüketiciler, 03 Eylül 2020 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gerger ilçesine bağlı Yeni Mahalle, Adıyaman Merkez ilçeye bağlı Güzelyurt, Yassıhöyük, Kilisik, Karakoç, Paşamezrası, Kıvırcık Köyleri ile Hat Üzerinde Bulunan Özel Trafolu Tüketicilere planlı elektrik kesintisi nedeniyle belirtilen saatlerde elektrik verilmeyecek.
Tüm yatırımlarını tüketicilerinin kesintisiz enerji kullanması için yaptığını da belirten Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., Kış ayında tüketicilerin olumsuz hava koşulların nedeniyle enerji kesintisi yaşanmaması için bölgede yoğun bir çalışma yapıldığı ve yapılan planlı çalışmaların tamamlanmasının ardından bir problem yaşanmaması durumunda, belirtilen saatlerde enerjinin verileceği ifade edildi.

Akedaş kışa hazırlık için planlı elektrik kesintisi yapılıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
İnciraltı için önemli buluşma
İnciraltı için önemli buluşma
Gölbaba'nın su ve çamurunda 30 yıldır manda yetiştiriyor
Gölbaba'nın su ve çamurunda 30 yıldır manda yetiştiriyor
Turgutlu Belediyespor Basketbol Takımına yeni kaptan transferi
Turgutlu Belediyespor Basketbol Takımına yeni kaptan transferi
Bandırma'da balık avı sezonunun ilk gününde sardalya bolluğu
Bandırma'da balık avı sezonunun ilk gününde sardalya bolluğu
Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu
Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu

Adıyaman Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:25
Sabah
05:50
Öğle
12:32
İkindi
16:10
Akşam
19:04
Yatsı
20:23

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Mehmetyapıcı Eczanesi
Merkez
Selda Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Gündoğan Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Çınar Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kahta’da Anne Taksi projesi hizmete giriyor
Kahta’da Anne Taksi projesi hizmete giriyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı
Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı
Kaymakam Köksal, kontrol noktalarını denetledi
Kaymakam Köksal, kontrol noktalarını denetledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.