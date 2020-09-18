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Akedaş’ta Dağıtım Hizmetleri Direktörü Mehmet İlbasan oldu

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 18.09.2020 15:50 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın elektrik dağıtım hizmeti ile görevli Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., enerji alanında isim yapmış nitelikli personelle kadrosunu güçlendirdi.TEDAŞ’ta Mühendis, İşletme Başmühendisi, Tesis Başmühendisi, Proje Tesis Grup Müdürü ve son olarak bir dağıtım şirketinde Proje Tesis Grup Müdürlüğü görevinde bulunan Mehmet İlbasan, Akedaş Elektrik Dağıtım’ın güçlü kadrosuna dahil oldu.1975 yılında Elazığ’da dünyaya gelen İlbasan, 1998 yılında Fırat Üniversitesinden mezun oldu.

Akedaş’ta Dağıtım Hizmetleri Direktörü Mehmet İlbasan oldu

Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın elektrik dağıtım hizmeti ile görevli Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., enerji alanında isim yapmış nitelikli personelle kadrosunu güçlendirdi.
TEDAŞ’ta Mühendis, İşletme Başmühendisi, Tesis Başmühendisi, Proje Tesis Grup Müdürü ve son olarak bir dağıtım şirketinde Proje Tesis Grup Müdürlüğü görevinde bulunan Mehmet İlbasan, Akedaş Elektrik Dağıtım’ın güçlü kadrosuna dahil oldu.
1975 yılında Elazığ’da dünyaya gelen İlbasan, 1998 yılında Fırat Üniversitesinden mezun oldu. 1998 yılından itibaren Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) bünyesinde Mühendis, İşletme Başmühendisi, Tesis Başmühendisi, Proje Tesis Grup Müdürü olarak görev yapan İlbasan, 2013 yılında özel sektöre geçti. 2013-2020 yılları arasında DİCLE Elektrik Dağıtım AŞ Proje Tesis Grup Müdürlüğü görevini yürüttü.
İlbasan, 01.09.2020 tarihinde AKEDAŞ Elektrik Dağıtım AŞ’de Dağıtım Direktörlüğü görevine atandı.

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