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Akedaş’tan elektrik kesintileriyle ilgili açıklama

31.01.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da etkili olan kar yağışından dolayı elektrik direklerinin devrilmesi ve yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı Akedaş tarafından açıklama yapıldı.Etkili olan kar yağışından dolayı meydana gelen elektrik arızalarına 72 ayrı arıza ekibiyle birlikte müdahale edildiğini vurgulayan Akedaş Elektrik Dağıtım Şirketi yazılı açıklama yayımladı.Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Elektrik dağıtım hatlarında oluşan hasarlar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmıştır.

Adıyaman’da etkili olan kar yağışından dolayı elektrik direklerinin devrilmesi ve yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı Akedaş tarafından açıklama yapıldı.
Etkili olan kar yağışından dolayı meydana gelen elektrik arızalarına 72 ayrı arıza ekibiyle birlikte müdahale edildiğini vurgulayan Akedaş Elektrik Dağıtım Şirketi yazılı açıklama yayımladı.
Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Elektrik dağıtım hatlarında oluşan hasarlar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmıştır. Kahramanmaraş ve Adıyaman’da başlayan ve kırsal bölgelerde etkisini daha da artıran kar yağışının neden olduğu hasarlı arızalar nedeniyle elektrik kesintilerine hızlıca müdahale edilmiştir. Elektrik kesintilerinin ortadan kaldırılması ve akımların yeniden verile bilmesi için yoğun bir çaba sarf edilmektedir.
Kahramanmaraş ve Adıyaman illerimizde başlayan ani kar yağışı ve hatlarda oluşan buzlanma nedeniyle iletken kopması, direk yıkılması gibi kalıcı hasarlı arızalar oluşmuştur. Bu hasarlar elektrik kesintilerine sebep olmuştur. Binamızda bir kriz masası oluşturarak sahada görev alan 72 ayrı arıza ekibimizi koordine ediyoruz. Şu an birçok yerleşim yerimize enerjiyi tekrar veriyoruz. Elektrik kesintisi olan bölgelerimize de en kısa sürede enerji verilecektir” ifadeleri kullanıldı.

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