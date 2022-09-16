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Akfen GYO'nun gelirleri 2022'nin ilk 8 ayında geçen yılın tamamını geçti

16.09.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu: - "Doğru adımlarla hayata geçirdiğimiz planlamalar sonucunda 2021 yılının tamamında elde ettiğimiz rekor kira gelirlerimizi bu yılın 8 ayında geçmeyi başardık"

İSTANBUL (AA) - Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Akfen GYO), 2021 yılının tamamında 17,7 milyon avroya ulaşan gelirini bu yılın ilk 8 aylık döneminde geçmeyi başardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akfen'in ağustos ayında elde ettiği toplam kira geliri 17,9 milyon avroya ulaşırken, bu rakam şirketin turizm yatırımlarının hayata geçtiği 2007'den bu yana portföyünden elde ettiği en yüksek kira geliri olarak kayıtlara geçti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının etkileri 2021'in ikinci yarısından itibaren hafiflerken bu sayede turizm hareketlerinde artış yaşanması otellerin doluluklarını da yukarıya çekti.

Bu tablodan Akfen GYO çatısı altındaki otellerin dolulukları da olumlu etkilendi. Buna göre şirketin Türkiye'de bulunan otellerin dolulukları yüzde 81'e ulaşarak rekor kırdı.

Akfen GYO'nun Rusya'da bulunan otellerinde ise geçen yıla göre yüzde 10'luk doluluk artışı yaşandı.

- "Yalıkavak'ta satın aldığımız 22 bin metrekarelik arsada villa projesi geliştireceğiz"

Öte yandan Akfen GYO, otellerindeki olumlu performans bir yana, hızlı bir şekilde artan gelirleri ile yeni yatırımlar hayata geçirmeye devam etti.

Şirket son olarak Bodrum Yalıkavak'taki Dazlak Mevkii üzerinde ruhsat ve izinleri tamamlanmış 22 bin metrekarelik alanı 365 milyon TL'ye portföyüne kattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, söz konusu arsada satış amaçlı villa projesi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, Akfen GYO'nun hayata geçirilecek villalardan elde edeceği gelirlerin, şirketin kiralardan oluşan mevcut gelirlerini ve karını satış süresince artıracağını ifade etti.

Karaağaoğlu, "Doğru adımlarla hayata geçirdiğimiz planlamalar sonucunda 2021 yılının tamamında elde ettiğimiz rekor kira gelirlerimizi bu yılın 8 ayında geçmeyi başardık. Gelirlerimizi daha da yukarı çekecek yeni bir adım olarak Bodrum Yalıkavak'ta tüm ruhsat ve izinleri hazır olarak satın aldığımız 22 bin metrekarelik arsada villa projesi geliştireceğiz. Bu villaların satışının Akfen GYO'nun mevcut gelirlerini ve karını satış süresince artırıp, ek yeni gelir yaratacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

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