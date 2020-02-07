Akfen Holding 150 milyon TL'lik tahvil ihracı yaptı

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding'in 100 milyon TL'lik tahvil ihracı yatırımcıların yoğun talebiyle karşılaşınca 150 milyon TL'lik satışla sonuçlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akfen Holding, 2010 yılından bu yana hayata geçirdiği onuncu tahvil ihracı ile toplam 1,58 milyar TL'lik satışa ulaştı.

Akfen Holding'in yurt içindeki kurumsal yatırımcıların yanı sıra nitelikli bireysel yatırımcılara yönelik çıktığı 100 milyon TL'lik tahvil ihracı gelen yoğun taleple 150 milyon TL'lik satış ile tamamlandı.

Holdingin 600 milyon TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında 100 milyon TL tutarında, 2 yıl vadeli, ilk kupon için yüzde 13 yıllık basit getiri, kalan diğer kuponlar için Borsa İstanbul Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeks değişimi ve 200 baz puan ek getiri sağlayacak tahvil ihracı 6 Şubat'ta OYAK Yatırım aracılığıyla gerçekleştirildi.

Akfen, 2010 yılında 100 milyon TL, 2011'de 80 milyon TL, 2012'de 200 milyon TL, 2014'te 400 milyon TL, 2017'de 450 milyon TL ve geçen yıl 200 milyon TL'lik tahvil ihracı gerçekleştirmişti.