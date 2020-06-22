YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Akgedik Yunuskent 2. etapta teslim süreci başladı

Akgedik Yunuskent 2. etapta teslim süreci başladı

MANİSA HABERLERİ  | 22.06.2020 17:15 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi’nin konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nde 748 konuttan oluşan 2.

Yunusemre Belediyesi’nin konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nde 748 konuttan oluşan 2. etabın ilk kısmında teslim süreci başladı.
Yunusemre Belediyesi’nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 2. etabının ilk kısmında evler hak sahiplerine teslim edilmeye başladı. Teslim öncesinde hak sahiplerinin herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına site yönetimi oluşturuldu. 22 Haziran Pazartesi (bugün) başlayan süreç 24 Temmuz Cuma günü sona erecek. İlan edilen program dahilinde hak sahibi belirlenenler günde önce banka, daha sonra site yönetimiyle görüşecek. Ardından TOKİ heyeti ile birlikte kendi dairesini gezerek kabul formunu dolduracak. Dairede herhangi bir eksikliğin bulunması durumunda eksiklik giderildikten sonra anahtarlarını teslim alacak. Herhangi bir nedenle sözleşme imzalamaya gelmeyen hak sahiplerine telafi süresi tanınacak.

Evlerini teslim aldılar
Sürecin ilk gününde sözleşme imzalayan hak sahipleri evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Hak sahiplerinden Mert Kölmök duygularını, “Ev sahibi olmak umuduyla TOKİ’ye başvurduk. Kurada ismimiz çıktı. Çok şükür evimiz tamamlandı. Evler çok güzel. Geldik ve gördük. Çok teşekkür ederiz” derken; Halil İçyer ise şunları söyledi: “Başvurumuzu yaptıktan sonra çok şükür ev sahibi olduk. Teslim alıyoruz bugün. Çok sevinçliyiz. Allah emeği geçenlerden razı olsun.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesindeBursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesinde
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Kocaeli’de aşırı yağışın bilançosu belli oldu

Kocaeli’de aşırı yağışın bilançosu belli oldu

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Manisa Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:39
Öğle
13:17
İkindi
17:12
Akşam
20:45
Yatsı
22:28

Manisa Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Cavlan Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Turgutlu
Birlik Eczanesi
Akhisar
Dutlulu Eczanesi
Akhisar
Özdemir Eczanesi
Salihli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Selendi’de 24 kişiye toplam 75 bin 600 TL ceza

Selendi’de 24 kişiye toplam 75 bin 600 TL ceza

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü

Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.