YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Akgül, LGS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Akgül, LGS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 19.06.2020 16:56 | Son Güncelleme

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, LGS’ye girecek öğrencilere mesaj göndererek başarılar diledi.Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, yarın yapılacak LGS sınavı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Akgül, LGS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, LGS’ye girecek öğrencilere mesaj göndererek başarılar diledi.
Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, yarın yapılacak LGS sınavı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akgül mesajında “Stresten ve heyecandan uzak bir şekilde sınava girmenizi tavsiye ediyor, hazırlık sürecindeki bilgi ve birikimlerinizi sınava en üst düzeyde yansıtacağınıza inanıyor, LGS’ ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.
Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, yayımladığı mesajında “Uzun zamandır LGS için hazırlık yapıyorsunuz, bu sınavın sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilebilmesi amacı ile okullarımızda günler öncesinden her türlü tedbir alınarak binalar sınav hazır hale getirildi. Her şey sizin için, stres ve kaygıdan uzak gönül rahatlığıyla okullarınızda sınava girebileceksiniz. Şimdiye kadar yaptığınız sınav hazırlıklarınızın, sizlere başarılı bir sınav geçirmenizde yardımcı olacağına inancım tam olmakla birlikte; LGS sınavını tek çözüm olarak görmemenizi tavsiye ediyorum. Eğitim ve yönetim kadrolarımız sizlere en nitelikli eğitimi verebilmek için çalışıyor. Cumartesi günü stresten ve heyecandan uzak bir şekilde sınava girmenizi tavsiye ediyor, hazırlık sürecindeki bilgi ve birikimlerinizi sınava en üst düzeyde yansıtacağınıza inanıyor, LGS’ ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı... 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı...
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Hasta olan köpeği yakalayıp iğnesini yapan trafik polisi büyük takdir topladı

Hasta olan köpeği yakalayıp iğnesini yapan trafik polisi büyük takdir topladı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru keklikler emin ellerde

Yavru keklikler emin ellerde

Zonguldak Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:09
Sabah
05:12
Öğle
12:59
İkindi
17:00
Akşam
20:37
Yatsı
22:30

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sağlam Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Polis ekipleri sanayi esnafına 10 bin maske dağıttı

Polis ekipleri sanayi esnafına 10 bin maske dağıttı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

20 Yıllık Muhtarı Son Yolculuğuna Vatandaşlar Uğurladı

20 Yıllık Muhtarı Son Yolculuğuna Vatandaşlar Uğurladı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.