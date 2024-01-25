Akgün, "Doğalgaz çalışmalarımızı 5 mahallemizde bitirdik"

Çatalağzı Belde Belediye Başkanı Adnan Akgün, beldenin kömür memleketi olmasına rağmen kömürün pahalı olması nedeniyle belde halkının doğalgaz talebine duyarsız kalamadıklarını ve beldenin 7 mahallesinden 5’inde vatandaşların doğalgaz kullanmaya başladığını ifade etti.

Doğalgaz kullanımıyla beldenin havasının da temizlendiğini ifade eden Çatalağzı Belde Belediye Başkanı Adnan Akgün, “Çatalağzı beldemiz sanayi beldesi olduğu için sorunları çok. Biz imkanlar dahilinde halkımızın genel sorunlarını, acil sorunlarını, problemlerini önceliğine göre öne alarak halletmeye çalışıyoruz. Rutin işlerimizin haricinde en büyük çalışmamızı doğalgaz üzerine yaptık. Doğalgaz çalışmalarımızı 5 mahallemizde bitirdik. Diğer iki mahallemizin doğalgaz çalışması hava şartlarından dolayı bir dahaki seneye kaldı. Genelde insanlarımızın doğal gaz talebi çoktu çünkü hem rahatlığı vardı hem de kömür memleketinde olmamıza rağmen kömürün pahalı olması, doğalgazı daha ekonomik hale getiriyordu. Vatandaşlarımız ona büyük bir talebi vardı. Bu dönem tamamını halletmeye çalıştık. Bir de doğal gazın şu faydası oldu. Çatalağzı’nın havası temizlendi" dedi.

