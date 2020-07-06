Akhisar ’Açık Hava Yaz Konserleri’ başlıyor

Akhisar Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceği açık hava yaz konserlerine bu akşam başlıyor.

Sosyal Belediyecilik anlamında pandemi sürecinde yaptığı canlı yayınlarla vatandaşlara moral veren Akhisar Belediyesi, ilkini geçen sene gerçekleştirdiği açık hava yaz konserleri ile kültür ve sanat etkinliklerine yeni normalleşme sürecinde de kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta pazartesi günleri Gölet alanında düzenlenecek Açık Hava Konserleri’nde Covid-19 salgınına karşı maske ve güvenli mesafe tedbirleri alınacak, vatandaşların keyifli bir akşam geçirmesi için yerel sanatçılar birbirinden güzel şarkıları Akhisarlılar için seslendirecek.

Çemberli sosyal mesafe uygulaması yapılacak

Deprem ve pandemi sürecinin yaşattığı zor günlerin ardından, tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınarak Akhisar halkına moral konserlerine bu akşam başlayacaklarını söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediyesi Açık Hava Yaz Konserlerinin tüm yaz ayı boyunca süreceğini belirtti. Konser alanında güvenli mesafe kuralına uyulması için çemberli sosyal mesafe uygulaması yapılacak.