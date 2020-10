Akhisar Belediye Meclisi, Azerbaycan için tek yürek oldu

“Azerbaycan’ın haklı mücadelesinin yanındayız" Ardından mecliste grubu bulunan tüm partilerin ortaklaşa yayınladığı bildiriyi okuyan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Akhisar Belediye Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partiler olarak, uluslararası hukuku hiçe sayarak Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini oluşturan Dağlık Karabağ’ı işgal eden ve ağır silahlarla Azerbaycan’ın sivil vatandaşlarını ve askerlerini hedef alan saldırılar yapan Ermenistan’ı şiddetle kınıyoruz. Şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan’a başsağlığı dilerken, Karabağ’ın Azerbaycan’a ait olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Devlet olabilme onuru ve insanlık değerleriyle bağdaşmayan bu alçak saldırıyı kesinlikle kabul etmiyoruz. Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgalinden derhal vazgeçmelidir. Bu konuda tüm varlığımızla ve inancımızla Azerbaycan’ın haklı mücadelelerinde yanlarındayız. Biz, Azerbaycan ile iki farklı devlet olsak dahi tek milletiz. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın her zaman yanında olduk ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Asfalttan şikayet eden vatandaşımız kalmayacak" Son dönemlerde Akhisar Belediyesi tarafından yapılan asfalt çalışmaları ile ilgili sunum eşliğinde meclis üyelerine bilgi veren Başkan Besim Dutlulu “Hangi mahallenin hangi sokaklarında asfalt yapılıyor, bunları tek tek isteyen meclis üyelerine rapor halinde takdim edebiliriz. Toplam sıcak asfalt çalışmamız Akhisar’da 169 bin 820 metrekareyi buldu. Toplam asfalt çalışmamız 171 bin metrekare olup, sıcak asfalt ve sathi kaplama toplamımız 350 bin metrekareyi buldu. Bu seneki hedefimiz de 500 bin metrekare. Asfalt çalışmalarımız sadece Akhisar’ın merkezinde değil, birçok köy ve hayır yerimizde de asfalt çalışması yaptık. Hava şartları el verdiği müddetçe asfalt çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki yılarda çok ciddi bir sorun olan alt yapı ve asfalt sorununu Akhisar’da çözeceğimize inanıyorum. Fen İşleri Müdürlüğü’müzde çalışan tüm arkadaşlarımıza, işçilerimize, mühendislerimize, müdürümüze hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Mart ayından beri hiç durmadan her gün çalıştılar ve gerçekten Akhisarlıların gönüllerini kazandılar. Ben hepsi için bir alkış talep ediyorum, hepsine çok teşekkürler. İnanıyorum ki bu çalışma azmi ile bu dönem için de bizim artık Akhisar’da asfalttan şikayet eden vatandaşımız kalmayacak” dedi.

“İhtiyaç sahibi öğrencilerin yanındayız"

Yeni eğitim ve öğretim döneminde uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlattıkları bilgisayar ve tablet desteği kampanyası hakkında bilgi veren Başkan Besim Dutlulu, “Kampanyamız geçen hafta başladı ve devam ediyor. Ekonomik durumu kötü olan öğrencilerimize ücretsiz bilgisayar ve tablet veriyoruz. Bu konuda hedefimiz en az 250 öğrenci. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin bu tablet ve bilgisayar kampanyasından faydalanması için elimizden geleni yapıyoruz. Burada bağışta bulunan iş adamlarına müteahhitlere, eczacılara, doktorlara, tüm çalışanlara Akhisar’daki duyarlı tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben meclis üyelerimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Sizlerin de bu tablet ve bilgisayar kampanyasına desteğinizi bekliyorum. Yaklaşık 900’ün üzerinde başvuru oldu. Bunların hepsine tablet ve bilgisayar vermemiz ekonomik olarak mümkün değil. Biz yine bu 900 kişi içerisinde ekonomik durumu iyi olanları ayıklayacağız. Kalan kişiler arasında verebileceğimiz bilgisayar ve tablet sayılarına göre canlı yayında kura çekeceğiz. Artık Akhisar Belediyesi’nde adam kayırma dönemi sona ermiştir. Şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği her şeyi halkımızın gözetiminde yapıyoruz” dedi.

Ayrıca talepte bulunan her öğrenciye 4 GB ücretsiz internet desteği vereceklerinin altını çizen Başkan Besim Dutlulu, “Kampanyaya başvuru yapan öğrenci sayımız 1000 öğrenciyi geçti. Bu kampanyamıza, başvuru yapan her gencimize ve öğrencimize internet desteği veriyoruz. Buradaki amacımız da Akhisarlı çocukların fırsat eşitliğini sağlamak, eğitimde hiçbir çocuğun geride kalmamasını sağlamak” dedi.