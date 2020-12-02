Akhisar Belediye Meclisi’nden esnafa tam destek

Akhisar Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında, korona virüs salgını sebebiyle işyerleri kapatılan kahvehane, kafe, internet kafe, okul kantini gibi işletmelere 500 TL nakdi yardım yapılması ve kapatılan işletmelerden kira alınmaması oy birliği ile kabul edildi.

Akhisar Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun başkanlığında gerçekleşti. Başkan Besim Dutlulu’nun geçtiğimiz hafta gündeme getirdiği, korona virüs salgını sebebiyle kapatılan Kahveciler Odası ile Bakkallar Bayiler ve Benzerleri Esnaf Odası’na kayıtlı kahvehane, kafe, internet kafe, okul kantini gibi işletmelere 500 TL nakdi yardım yapılması ve pandemi sebebiyle işyerleri kapanan ya da gelirlerinde düşüş yaşayan esnafların kira ödemelerinde erteleme ya da hiç kira almama konusu oy birliği ile kabul edildi. Başkan Dutlulu, kapanma ihtimaline karşı Berberler ve Kuaförler odası için de meclisten yetki istedi; oylanan madde oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı öncesinde söz alan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, pandemiye karşı mücadele kapsamında yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, yapılan hizmetler ile ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.

Başkan Dutlulu konuşmasında; “Manisa Valimiz Yaşar Karadeniz başkanlığında yapılan telekonferans toplantısında pandemiyle mücadele önerilerimizi sunduk. İnsanlar pandemi sebebiyle zor zamanlar yaşıyorlar. Özellikle yoğun bakım ünitelerinin azlığı ciddi bir sorun. Akhisar’da Özel Doğuş Hastanesi’nin boş durumda şu anda. Bu hastanenin pandemi hastanesi olarak kullanılması yönünde bir talebimiz oldu. Umarız dikkate alınır ve süreci sağlıklı bir şekilde geçiririz" dedi.

Salgın süresince esnafın yanında olduklarını belirten Başkan Dutlulu, "Hepinizin bildiği gibi pandeminin sadece sağlık açısından etkileri yok; aynı zamanda da ekonomik etkileri de var. İşyerleri kapanmak zorunda olan esnafımıza yardımcı olacağız. Covid-19 salgını sebebiyle kapatılan Kahveciler Odası ile Bakkallar Bayiler ve Benzerleri Esnaf Odası’na kayıtlı kahvehane, kafe, internet kafe, okul kantini gibi işletmelere 500 TL nakdi yardım yapacağız. İşyerleri kapanan esnaflarımızdan kira almayacağız, işleri kötü olan esnaflarımızdan alacaklarımızı da erteleyeceğiz. Biz bir ilçe belediyesi olarak bu duruma kayıtsız kalmak istemedik ve gücümüz yettiğince esnafımıza yardımcı olmak istedik. Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden devletimiz daha ciddi yardımlarda bulunabilir. Bu yardımın yapılacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Filyasyon ekipleriyle uyumlu bir çalışmanın yürütüldüğünü belirten Başkan Dutlulu, Akhisar İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün filyasyon ekiplerine gece gündüz, 24 saat boyunca araç tahsis ettik. Sağlıkçılarımızla birlikte bu süreçte uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Kendilerine emeklerinden teşekkür ederim. Hepinizin bildiği gibi Covid-19 belirtileri gösteren hastaların test için hastanelere gitmesi üzerine devlet hastanemizde yoğunluk yaşanıyordu. Hem bu yoğunluğu azaltmak hem de sürecin daha sağlıklı yürümesi adına, Covid-19 testlerinde kullanılması için bir konteynerimizi pandemi sürecinde hastanemizin hizmetine sunduk. Karantinada olan tüm vatandaşlarımızın alışverişlerini yapıyor ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İlaçlarını eczanelerden, gıda alışverişlerini marketlerden yapıyoruz; bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da gıda yardımında bulunuyoruz. Haftanın 7 günü hiç mola vermeden, bu süreçte halkımıza yardımcı olmak için canla başla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Böylesi zor dönemlerin birlik ve beraberlik içerisinde geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Dutlulu, "Hangi partiden olursa olsun, siyaset yapan tüm arkadaşlarımız vatan ve hizmet aşkıyla bu işi yapıyorlar. Bunun için hepsine teşekkür ediyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Kimse kimseyi ayrıştırmasın, kimse kimseyi ötekileştirmesin. Kimse kendinden değil diye başkasına terörist, hain gibi yakıştırmalar yapmasın. Bu zor günleri hep beraber birlik içerisinde geçirelim. Ben hiçbir zaman Ak Partili ya da MHP’li arkadaşlarım kötüdür diye düşünmedim; onlar da bizim gibi bu ülkeyi sevdikleri için farklı çözüm önerileri var, bizim farklı çözüm önerilerimiz var. Hepimizin ortak noktası vatan ve millet aşkı. Bu anlayışın tüm Türkiye’de hakim olmasını diliyorum. Ayrıştırıcı değil birlik ve beraberlik üzerine bir dilin konuşulmasını dilerim" dedi.

