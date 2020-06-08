Akhisar Belediyesi borç durumunu ve harcamalarını vatandaşla paylaştı

Akhisar Belediyesi, ’şeffaf belediyecilik’ ilkesi kapsamında belediyenin 14 aylık borç durumunu, mali yapısını ve harcamalarını vatandaşla paylaştı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, göreve geldikleri günden bu yana, belediyenin borç durumu ve mali yapısını kalem kalem vatandaşlara açıkladı. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kamuoyunda oluşturulan bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek için belediyemizin 14 aylık mali yapısını halkımızın bilgisine sunuyoruz. Bundan sonra Akhisarlıların parasının Akhisar halkı için harcanacağını her fırsatta dile getiren ve çalışmalarını bu doğrultuda yürüten Belediye Başkanımız Besim Dutlulu, şeffaf ve halkçı belediyecilik anlayışı ile şehrimize hizmet etmeye devam ediyor. Göreve başladığımız 1 Nisan 2019 tarihinde önceki dönemden kalan 51 milyon 858 bin 886,50 TL olan belediyemizin borcunu 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle tasarruf tedbirlerimiz ile 43 milyon 121 bin 376,19 TL’ye düşürdük. Bunu yaparken belediyecilik hizmetlerimizi de eksiksiz bir şekilde tüm hızıyla devam ettirdik. Eski dönemden kalan 51 milyon 858 bin 886,50 TL borcun 8 milyon 737 bin 510,31 TL’sini ödediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Halkımızın belediyecilik hizmetlerinden eksiksiz faydalanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yerel yönetimler için ilgili kuruluşu olan İller Bankasından talep ettiğimiz kredilere değinecek olursak; 2 Mayıs 2019 tarihinde Akhisar’ımızdaki bozuk yolları onarmak adına bitüm ve muhtelif yol bakım malzemesi alımı için istediğimiz ve Akhisar Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında onaylanarak yetkisi verilen 5 milyon TL tutarındaki kredi İller Bankasınca onaylanmadığı için alınamamıştır. Yine 2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşen Akhisar Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında onaylanarak yetkisi verilen asfalt serim makinesi olan finisher alımı için istediğimiz 1 milyon 250 bin TL tutarındaki kredi İller Bankasınca onaylanmadığı için alınamamıştır. 7 Ocak 2020 tarihli Akhisar Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısında onaylanan ve yine halkımızı bozuk yol sorunundan kurtarmak için hayata geçirmek istediğimiz sathi kaplama tesisi ve ekipmanların alımı için istediğimiz 4 milyon TL kredi İller Bankasınca onaylanmadığı için alınamamıştır.

4 Şubat 2020 tarihli Akhisar Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısında onaylanan ve yine halkımızı bozuk yol sorunundan kurtarmak adına bitüm ve muhtelif yol bakım malzemesi alımı için istediğimiz 5 milyon TL tutarındaki talebimize İller Bankası yanıt vermiş, fakat sadece 2 milyon TL alınmıştır. Daha önceden kiralama yoluyla alınan araç hizmetlerinin oldukça pahallı olması üzerine 3 Mart 2020 tarihli Akhisar Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısında onaylanarak yetkisi verilen sıfır ve ikinci el araç satın alımı ile ilgili 1 milyon TL tutarındaki kredi için bu kez bankaya müracaat edilmiş ve istenen paranın tamamı alınmıştır. Önceki dönemde Akhisar Belediyesine İller Bankasından gelen kredi miktarı oldukça fazla iken şimdiki dönemde gelen kredi miktarları ciddi oranda düşüktür. Tablodan da açıkça görüldüğü gibi Akhisar Belediye Meclisinden kredi için verilen yetki miktarı 16 milyon 250 bin TL olup, alınan toplam kredi sadece 3 milyon TL’dir. Şimdi de önceki dönemde hayata geçen fakat borçları bizim dönemimizde ödenmeye başlayan belediye hizmetlerinden bahsedelim. Akhisar Belediyesi Asfalt Şantiyesini 1 Nisan 2019 tarihinde 5 milyon 736 bin 21,74 TL borçla devraldık. Bu borcun 1 milyon 191 bin 263,78 TL’sini ödedik ve hala ödemeye devam ediyoruz. 1 Nisan 2019 tarihinde 22 milyon 873 bin 554,64 TL borçla devraldığımız yol tretuvar taş kaplama kredisinin 2 milyon bin 928,92 TL’sini ödedik ve hala ödemeye devam ediyoruz. Önceki dönemde sadece yollara taş döşemek için alınan bu kredinin değerlendirmesini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Yukarıda bahsettiğimiz asfalt şantiyesi ve taş için alınan bu kredilerden hariç, Spor Toto’nun da sponsor olduğu Akhisar Belediye Stadyum’u için 1 Nisan 2019 tarihinde 6 milyon 90 bin 412,93 TL borçla devraldığımız stadyumun 5 milyon 672 bin 834,17 TL’sini ödedik ve hala ödemeye devam ediyoruz. Önceki dönem yönetiminin İller Bankasından kullandığı ve hala ödemeye devam ettiğimiz 34 milyon 699 bin 989,31 TL tutarındaki borcun 8 milyon 866 bin 26,87 TL’sini ödemiş olup, borç farkını 25 milyon 833 bin 962,44 TL’ye düşürdük. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

