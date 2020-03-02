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Akhisar Belediyesi deprem uzmanlarını vatandaşla buluşturuyor

MANİSA HABERLERİ  | 02.03.2020 17:30 | Son Güncelleme

Akhisar Belediyesi, Türkiye’de deprem hakkında yaptıkları çalışmalarla isimlerinden söz ettiren deprem uzmanlarını ilçede ağırlayarak, vatandaşlarla buluşturuyor.Son günlerde arka arkaya depremlerle sarsılan Manisa’nın Akhisar ilçesinde, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yönelik Akhisar Belediyesi tarafından anlamlı bir konferans düzenlendi.

Akhisar Belediyesi, Türkiye’de deprem hakkında yaptıkları çalışmalarla isimlerinden söz ettiren deprem uzmanlarını ilçede ağırlayarak, vatandaşlarla buluşturuyor.
Son günlerde arka arkaya depremlerle sarsılan Manisa’nın Akhisar ilçesinde, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yönelik Akhisar Belediyesi tarafından anlamlı bir konferans düzenlendi. Türkiye’de deprem hakkında yaptıkları çalışmalarla isimlerinden söz ettiren deprem uzmanları, Akhisar’da vatandaşları bilgilendirerek, akıllarındaki soru işaretlerini cevaplandırdı. Depremlerin niteliklerinden ve depremlerin tahmin edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalardan söz eden Jeofizik Uzmanı, Sismograf Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday ve Afet Yönetim Uzmanı Özden Işık, Akhisar’daki fay hareketleri hakkında bilgiler verdi. Türkiye’nin bir deprem bölgesi olduğunu ve diğer il ve ilçelerde olduğu gibi Akhisar’daki fayların da hareketli olduğuna değinen Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun katkıları ile Akhisar’da bir çok deprem izleme istasyonu kurduklarını söyledi. Agalday, bu istasyonlar sayesinde depremlerin sismik hareketlerini araştırarak elde ettikleri verileri de önümüzdeki günlerde vatandaşlarla paylaşacaklarını dile getirdi.
Deprem yapılarından ve fay çeşitlerinden bahseden Jeofizik Uzmanı, Sismograf Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu, Türkiye’nin tektonik yapısı ve Kuzey Anadolu Fay Sistemi ile ilgili bilgiler verirken, depremlerin genel yapısı hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Akhisar ve çevresindeki depremlerin Gelenbe fayının uzantısı olduğunu dile getiren Jeofizik Uzmanı, Sismograf Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu, bunun haricinde Akhisar’ın dışındaki fayların Akhisar için bir dış etken unsur olarak tehdit oluşturmaya devam edeceğini söyledi. Afet Yönetim Uzmanı Özden Işık ise afet öncesi ve sonrasına yapılması gereken konular hakkında katılımcılara birçok faydalı bilgi aktarımında bulundu.
Vatandaşlar seminerde aktarılan bilgilerden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkürlerini iletti. Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise Türkiye’nin bir deprem bölgesi olduğunu ifade ederek, doğal afetlere karşı yılın 365 günü hazırlıklı olmak gerektiğine dikkat çekti. Başkan Dutlulu daha sonra katılımcılara teşekkür ederek, zeytin ve zeytinyağından oluşan hediye taktim etti.

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