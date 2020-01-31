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Akhisar Belediyesi depremzedelerin yaralarını sarıyor

MANİSA HABERLERİ  | 31.01.2020 18:48 | Son Güncelleme

Manisa’nın Akhisar ilçesinde art arda meydana gelen depremler sonrası evleri hasar gören depremzedeler için harekete geçen Akhisar Belediyesi, evlerinde ağır hasar meydana gelen depremzedelerin hesaplarına toplamda 224 bin TL yatırdı.Manisa’nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak gecesi yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Akhisar Belediyesi tüm imkanlarını seferber ederek depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışıyor.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde art arda meydana gelen depremler sonrası evleri hasar gören depremzedeler için harekete geçen Akhisar Belediyesi, evlerinde ağır hasar meydana gelen depremzedelerin hesaplarına toplamda 224 bin TL yatırdı.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak gecesi yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Akhisar Belediyesi tüm imkanlarını seferber ederek depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışıyor. Evlerinde ağır hasar olan vatandaşların hesaplarına toplamda 224 bin TL yatıran Akhisar Belediyesi, aynı zamanda vatandaşların talep ettiği yol düzenleme çalışması, çöp konteyneri ve tuvalet konularında da ihtiyaçlarını gideriyor.
Gökçeahmet Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla birlikte Cuma namazına katılan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, daha sonra sırasıyla deprem bölgeleri Tütenli ve Süleymanlı Mahallelerini ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında halka geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Dutlulu, vatandaşların taleplerini öğrenerek anında giderdi. Vatandaşların yağışlı havalarda çamur sorunu yaşadıklarını bildirmesi üzerine yol ve dolgu çalışması yaptıklarını açıklayan Başkan Dutlulu, halkın çöp konteyneri ihtiyacını da giderdiklerini söyledi.
Akhisar Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür eden Gökçeahmet Mahallesi Muhtarı Muhammed Mustafa Özdemir, “Mahallemizde 30-35 tane hafif hasarlı, 20-25 tane de ağır hasarlı hanemiz var. Akhisar Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, AFAD ekipleri ve tüm kurumlarımız yardımcı oluyor. Hasarlı binaların yıkım işlemleri başladı. 22 hasarlı binadan 6 tanesi yıkıldı, yıkım çalışmaları devam ediyor. Bugün itibariyle Akhisar Belediyemiz tarafından evlerinde ağır hasarlı raporu bulunan vatandaşlarımıza para yardımı da hesaplarına aktarıldı. Vatandaşlarımıza bunun bilgilendirmesini yaptık. Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.
Depremzedelerin taleplerini hızlı bir şekilde giderdiklerini söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Depremin etkilerinin en çok hissedildiği kırsal mahallelerimizi ziyaret ederek halkımızın taleplerini dinliyor ve onlarla sohbet ediyoruz. Vatandaşlarımızın çöp konteyneri ve yol ile ilgili taleplerini Akhisar Belediyesi olarak bugün hızlı bir şekilde giderdik. Bu durum, geçici bir durum. Fakat çadırda yaşamak da kolay değil. Bu süreçte onların her zaman yanındayız; huzur ve mutlulukları için 24 saat hizmetlerindeyiz. Deprem gibi afet olaylarında Manisa’da güzel bir dayanışma örneği sergiledik. Manisa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve diğer tüm kurumlarla halkımızın bu günleri atlatması için ekiplerimiz ile teyakkuz halindeyiz. Bu günleri hep birlikte atlatacağız. Hepimize geçmiş olsun. Allah daha büyük afetlerden korusun.”
Akhisar Belediyesi olarak yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için hazır beklediklerini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Bedri Türk, “Dün yaşanan şiddetli yağışların ardından vatandaşlarımız yollarının çamur olmasından şikayet etmişler. Akşamdan tedbirlerimizi alarak, sabahın ilk saatlerinde ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik. Belediyemizin tüm imkanları ile vatandaşımızın taleplerine hızlı çözümler üretmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Akhisar Belediyesi olarak tüm ekip arkadaşlarımız tetikte bekliyor” ifadelerini kullandı.
Depremzedeler, ilk günden beri Akhisar Belediyesi’nin varlığını yanlarında hissettiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya ve ekibine teşekkürlerini iletti.

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