Akhisar Belediyesi geçim sıkıntısı yaşayan esnafları unutmadı

Akhisar Belediyesi, salgın sebebiyle işini ve gelirini kaybeden, zor zamanlar yaşayan esnaflara destek olmaya devam ediyor.

Korona virüs salgını sebebiyle işini ve gelirini kaybederek geçim sıkıntısı yaşayan esnaflara gıda yardımında bulunarak destek olduklarını söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaşanan bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacaklarını ifade etti.

“Tüm gücümüzle halkımızın yanında ve hizmetindeyiz"

Akhisar’daki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlatılan ve hayırsever vatandaşların da destek verdiği dayanışma örneği ile Ramazan ayında zor zamanlar yaşayan Akhisarlıların yanında olmaya devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Akhisar Belediyesi olarak tüm gücümüzle halkımızın yanında ve hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Salgın sebebiyle iş yerlerini kapatmak zorunda olan esnaflarımıza ve geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımıza ilk günden beri verdiğimiz desteğimiz bundan sonra da sürdüreceğiz. Bu günleri dayanışmanın gücü ile hep birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.