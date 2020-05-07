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Akhisar Belediyesi geçim sıkıntısı yaşayan esnafları unutmadı

MANİSA HABERLERİ  | 07.05.2020 16:22 | Son Güncelleme

Akhisar Belediyesi, salgın sebebiyle işini ve gelirini kaybeden, zor zamanlar yaşayan esnaflara destek olmaya devam ediyor.Korona virüs salgını sebebiyle işini ve gelirini kaybederek geçim sıkıntısı yaşayan esnaflara gıda yardımında bulunarak destek olduklarını söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaşanan bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacaklarını ifade etti.“Tüm gücümüzle halkımızın yanında ve hizmetindeyiz"Akhisar’daki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlatılan ve hayırsever vatandaşların da destek verdiği dayanışma örneği ile Ramazan ayında zor zamanlar yaşayan Akhisarlıların yanında olmaya devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Akhisar Belediyesi olarak tüm gücümüzle halkımızın yanında ve hizmetinde olmaya devam ediyoruz.

Akhisar Belediyesi, salgın sebebiyle işini ve gelirini kaybeden, zor zamanlar yaşayan esnaflara destek olmaya devam ediyor.
Korona virüs salgını sebebiyle işini ve gelirini kaybederek geçim sıkıntısı yaşayan esnaflara gıda yardımında bulunarak destek olduklarını söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaşanan bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacaklarını ifade etti.

“Tüm gücümüzle halkımızın yanında ve hizmetindeyiz"
Akhisar’daki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlatılan ve hayırsever vatandaşların da destek verdiği dayanışma örneği ile Ramazan ayında zor zamanlar yaşayan Akhisarlıların yanında olmaya devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Akhisar Belediyesi olarak tüm gücümüzle halkımızın yanında ve hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Salgın sebebiyle iş yerlerini kapatmak zorunda olan esnaflarımıza ve geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımıza ilk günden beri verdiğimiz desteğimiz bundan sonra da sürdüreceğiz. Bu günleri dayanışmanın gücü ile hep birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.

“Esnafımız ve vatandaşımız için var gücümüzle çalışıyoruz"
Akhisar’daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile işbirliği halinde, ekonomik olarak zor zamanlar yaşayan esnaflara destek olduklarını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, “Akhisar Belediyesi olarak yaşadığımız bu zor zamanlarda vatandaşlarımızın ve esnafımızın sorunlarına çözüm bulmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Kahveciler Odası Başkanı Erkin Güney, Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başkanı Ruşen Üren, Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Pınar Güney, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Zekeriya Açıkgöz ile iletişime geçtik ve bu odalara kayıtlı ihtiyaç sahibi esnaflarımıza gıda ve diğer ihtiyaçları konusunda yardımda bulunduk. Esnafımızın bu süreci atlatabilmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Oda ve dernek başkanları, bu zor zamanlarda ihtiyaç sahibi üyeleri için sağladıkları desteklerinden dolayı Akhisar Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

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