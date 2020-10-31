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Akhisar Belediyesi, İzmir’deki depremzedelerin yanında

MANİSA HABERLERİ  | 31.10.2020 16:52 | Son Güncelleme

Akhisar Belediyesi acil müdahale ekipleri, dün meydana gelen depremin ardından İzmir’deki depremzedelerin ve arama kurtarma çalışmalarında görev yapan ekiplerin ihtiyaçlarını karşılıyor.Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, depremin hemen ardından kriz masasını oluşturarak 13 kişi 3 yardım aracı ile Acil Müdahale ekiplerini deprem bölgesine gönderdi.Başkan Dutlulu yaptığı açıklamada, “Dün meydana gelen depremin ardından yaşadığımız kayıplar hepimizi derinden üzdü.

Akhisar Belediyesi acil müdahale ekipleri, dün meydana gelen depremin ardından İzmir’deki depremzedelerin ve arama kurtarma çalışmalarında görev yapan ekiplerin ihtiyaçlarını karşılıyor.
Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, depremin hemen ardından kriz masasını oluşturarak 13 kişi 3 yardım aracı ile Acil Müdahale ekiplerini deprem bölgesine gönderdi.
Başkan Dutlulu yaptığı açıklamada, “Dün meydana gelen depremin ardından yaşadığımız kayıplar hepimizi derinden üzdü. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Depremin acılarını sarmak, bölgedeki depremzedeler ile enkaz altındaki canlarımızı kurtarmak için canla başla çalışan arama ve kurtarma çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak adına Acil Müdahale ekiplerimizi hemen bölgeye gönderdik. İzmir’in Bornova ve Bayraklı ilçelerinde kurduğumuz stantlarda sıcak çorba, erzak, çay, battaniye, ısıtıcı, telefonlarını şarj edebilmeleri için jeneratör desteği ve ücretsiz internet gibi yardımlarda bulunduk. İzmir halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin etkilerini yaşayan bir ilçe olarak, böyle günlerde dayanışmanın gücünü çok iyi biliyoruz. Her zaman yanlarındayız” ifadelerini kullandı.
Dayanışma ruhuyla İzmirli vatandaşlar için yardımların Akhisar Belediyesi’nde toplanmaya başladığını söyleyen Başkam Dutlulu, “Akhisar halkı böyle afet günlerinde muhteşem bir dayanışma örneği ile harekete geçiyor. Gelen yoğun istek üzerine bölgeye ulaştırılmak istenen yardımları belediyemizde toplamaya başladık. Toplanan yardımları hızlı bir şekilde bölgedeki depremzedelere ulaştıracağız. Yardımda bulunan tüm Akhisarlılara yürekten teşekkür ediyorum” dedi.
Yoğun trafik ve çeşitli sebeplerden İzmir’den Akhisar’a gelemeyen vatandaşlar için belediye araçlarını seferber ettiklerini belirten Başkan Dutlulu, “Dün meydana gelen ve hepimizi üzen depremin ardından İzmir’de bulunup Akhisar’a gelmek isteyen hemşehrilerimiz için belediyemizin araçları hizmetinizdedir. Ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlarımız belediyemizin 444 11 45 ya da 0539 413 59 91 numaralı telefonlarından bize ulaşabilir” dedi.

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