YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Akhisar Belediyesi Kreşi açılış için gün sayıyor

Akhisar Belediyesi Kreşi açılış için gün sayıyor

MANİSA HABERLERİ  | 27.12.2020 08:24 | Son Güncelleme

Akhisar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ilk mahalle kreşi açılış için gün sayıyor.Akhisar Belediyesi çocuklara yönelik plan ve projeleriyle öne çıkarak, Akhisar tarihinde bir ilke imza attı.

Akhisar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ilk mahalle kreşi açılış için gün sayıyor.
Akhisar Belediyesi çocuklara yönelik plan ve projeleriyle öne çıkarak, Akhisar tarihinde bir ilke imza attı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun seçim vaatlerinden birisi olan mahalle kreşleri pandemi etkisinin azalması ile birlikte hizmete başlıyor. Çocukların nitelikli eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği kreş sayesinde aileler de gönül rahatlığıyla işlerine gidebilecek.

"Bu şehrin çocuklarına verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz"
Korona virüs salgını nedeniyle açılışı ertelenen mahalle kreşini ziyaret eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Bu şehrin çocuklarına verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Akhisar Belediyesi Mahalle Kreşlerimizin ilkini pandemi etkisinin azalması ile birlikte 2021 yılında hizmete açacağız. Kreşimizde miniklerimiz hem yeni arkadaşlıklar kuracak hem de eğlenerek yeni şeyler öğrenecekler. Akhisar’ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

"Çalışan annelerin iş yükü hafifleyecek"
Uzman eğitmenlerin yer alacağı mahalle kreşinin çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine destek sağlarken annelerin de gönül rahatlığıyla işlerine gidebileceğini belirten Başkan Dutlulu, “Annelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edecekleri kreşimizde bütün detaylar düşünüldü. Çağdaş eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun dersler verilecek. Aynı zamanda çalışan annelerin de iş yükü hafifleyecek. Çocuklarımızın eğitim hayatlarına ışık tutmayı, ailelerin ise iş hayatından geri kalmamalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
Mahalle kreşlerinin sayısını çoğaltacaklarını vurgulayan Başkan Besim Dutlulu, diğer kreşler için de çalışmaların başladığını sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğrafHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

Manisa Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazar

İmsak
06:52
Sabah
08:20
Öğle
13:16
İkindi
15:42
Akşam
18:03
Yatsı
19:26

Manisa Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazar

Çipiller Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Merkez
Gülen Eczanesi
Merkez
Yeni Hayat Eczanesi
Merkez
Taşçıoğlu Eczanesi
Turgutlu
Yeni Hastane Eczanesi
Turgutlu
Ahsen Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.