YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Akhisar Belediyesi sokağa çıkma yasağında sahipsiz hayvanları unutmadı

Akhisar Belediyesi sokağa çıkma yasağında sahipsiz hayvanları unutmadı

MANİSA HABERLERİ  | 11.04.2020 19:07 | Son Güncelleme

Akhisar Belediyesi görevli personel iki günlük sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı.

Akhisar Belediyesi görevli personel iki günlük sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı. Oluşturulan özel ekipler Akhisar’ın dört bir yanında sokaktaki hayvanlara mama dağıtımı yapıyor.
Akhisar Belediyesi, korona virüsle mücadele eylem planı kapsamında kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağı ihtimaline karşı daha önceden tüm eylem planını hazırlayan Akhisar Belediyesi, sokaktaki sahipsiz hayvanların bu süreçte beslenme sorunu yaşamaması için özel ekipler kurarak, sağladığı mama desteğini 4 katına çıkardı.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatı ile sabahın ilk ışıklarında harekete geçen ekipler, özellikle gölet alanı, park ve bahçeler ile kent genelindeki ana cadde ve sokaklarda belirlenen beslenme noktalarında mama desteği sağladı ve otomatik sulukları kontrol etti. Gölet alanında bir sincabın da mamalardan yemesi gözlerden kaçmadı.
Korona virüsle Mücadele Eylem Planı kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Her canlının yaşam hakkına saygı duyuyor ve içinde bulunduğumuz bu zor süreçte ekiplerimizce yiyecek sıkıntısı çeken sokaktaki can dostlarımız için su ve mama dağıtmaya devam ediyoruz. Sokaktaki hayvan dostlarımızın bu süreçte beslenme sorunu yaşamaması için özel ekipler kurarak, sağladığımız mama desteğimizi 4 katına çıkardık. Hiç merak etmeyin onlar bize emanet. Akhisar Belediyesi olarak tüm ekiplerimizce sahada ve Akhisar’ın hizmetindeyiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Sokak hayvanları için 10 dönümlük araziye barınak yapılıyor

Sokak hayvanları için 10 dönümlük araziye barınak yapılıyor

Hisarcık İHH’dan iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi

Hisarcık İHH’dan iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Manisa Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:33
Öğle
13:16
İkindi
16:56
Akşam
19:50
Yatsı
21:10

İlginizi Çekebilir

Soma'da iki apartman karantinaya alındı

Soma'da iki apartman karantinaya alındı

MER Koleji uzaktan da birlikte okuyor

MER Koleji uzaktan da birlikte okuyor

MHP’li eski başkan hayatını kaybetti

MHP’li eski başkan hayatını kaybetti

Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

Kaymakam Sezgin: “syd Vakfı Projeleri İş Sahibi Olacaklara Umut Oldu”

Kaymakam Sezgin: “syd Vakfı Projeleri İş Sahibi Olacaklara Umut Oldu”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.