YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Akhisar Belediyesi, sokakları şiirlerle süsledi

Akhisar Belediyesi, sokakları şiirlerle süsledi

MANİSA HABERLERİ  | 16.10.2020 13:04 | Son Güncelleme

Akhisar Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’nin ünlü şairlerini ve şiirlerini billboardlara ekleyerek sokakları şiirlerle süsledi.Kültür, sanat ve edebiyata yönelik çalışmaları ile Türkiye’de örnek işlere imza atan Akhisar Belediyesi, Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları ile ünlü şairleri ve şiirlerini billboardlara taşıdı.

Akhisar Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’nin ünlü şairlerini ve şiirlerini billboardlara ekleyerek sokakları şiirlerle süsledi.
Kültür, sanat ve edebiyata yönelik çalışmaları ile Türkiye’de örnek işlere imza atan Akhisar Belediyesi, Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları ile ünlü şairleri ve şiirlerini billboardlara taşıdı. Basın Birimi tarafından hazırlanan billboardlar vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.
Başkan Dutlulu, şiirleri sosyal medya hesabından şu mesajla paylaştı: “Yüreğinde sevgiyi ve umudu taşıyan tüm Akhisarlılara şiir gibi şehrimizden kocaman bir günaydın” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı

Manisa Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:14
Öğle
13:01
İkindi
16:07
Akşam
18:38
Yatsı
19:54

Manisa Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Canan Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Saygı Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Turgutlu
Ünlüer Eczanesi
Turgutlu
Elmas Eczanesi
Akhisar
Yiğit Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yenilenen sulama tesisine büyükşehirden destek
Yenilenen sulama tesisine büyükşehirden destek
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Manisa’da 30 araç helikopterli denetimden kaçamadı
Manisa’da 30 araç helikopterli denetimden kaçamadı
Kaymakam Duru elinde dövizle denetim yaptı
Kaymakam Duru elinde dövizle denetim yaptı
Manisa'da 'bir Psikolog Bir Pedagog' Semineri
Manisa'da 'bir Psikolog Bir Pedagog' Semineri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.