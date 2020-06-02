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Akhisar Belediyesi, yeniden açılan işyerlerini dezenfekte ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 02.06.2020 19:06 | Son Güncelleme

Akhisar Belediyesi, 1 Haziran itibariyle açılan kafe, kıraathane, lokanta ve diğer iş yerlerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Akhisar Belediyesi, 1 Haziran itibariyle açılan kafe, kıraathane, lokanta ve diğer iş yerlerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri kent genelinde yaklaşık 650 işyerini ziyaret ederek halk sağlığı için işyerlerini steril hale getiriyor.
Korona virüs salgınında normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte lokanta, restoran ve kafeler birer birer açılırken Akhisar Belediyesi, salgın süresince cadde ve sokaklarla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmasına yeni açılan işyerlerinde devam ediyor. Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları ile başlayan dezenfeksiyon çalışmaları ile kafe, restoran, lokanta, kıraathane ve diğer işyerleri halk sağlığı için steril hale getiriliyor.
Akhisar Belediyesi’nin Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı personeller, koruyucu maskeleri, tulumları eldivenleri ve özel teçhizatlarıyla kent genelindeki yaklaşık 650 işyerini ziyaret ederek dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Belediye Başkanı Besim Dutlulu, salgının en yüksek olduğu dönemlerde hastane, aile sağlık merkezleri, eczaneler ve ilçe genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını dezenfekte ettiklerini, cadde ve sokakları virüse karşı etkili özel solüsyonlarla temizlediklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Normalleşme süreciyle birlikte şehrimizde ilk olarak açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarımızda sürdürdüğümüz dezenfekte çalışmalarımızı 1 Haziran tarihi itibariyle açılan kıraathane, kafe, lokanta, restoran ve diğer işyerleri ile devam ediyoruz. Temizlik ve Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekip arkadaşlarımız halkımızın ve esnafımızın sağlığı için dezenfekte işlemlerine devam ediyor. Uzun bir aradan sonra yeniden işbaşı yapan esnaflarımızın işyerlerinin dezenfekte işlemini üstlenerek, esnafımıza ekonomik açıdan da destek oluyoruz. Her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

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Derman Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Uncubozköy Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Turgutlu
Eren Eczanesi
Turgutlu
Ahsen Eczanesi
Akhisar
Kaptan Oğlu Eczanesi
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