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Akhisar Belediyesinden vatandaşlara maske desteği

MANİSA HABERLERİ  | 09.04.2020 17:59 | Son Güncelleme

Akhisar Belediyesi tarafından korona virüs salgınından vatandaşların zarar görmemesi amacıyla maske ve el dezenfektanı dağıtımına devam edildi.Korona virüs salgınından vatandaşların etkilenmemesi amacıyla Akhisar Belediyesi tarafından maske ve el dezenfektanı dağıtımına devam ediliyor.

Akhisar Belediyesi tarafından korona virüs salgınından vatandaşların zarar görmemesi amacıyla maske ve el dezenfektanı dağıtımına devam edildi.
Korona virüs salgınından vatandaşların etkilenmemesi amacıyla Akhisar Belediyesi tarafından maske ve el dezenfektanı dağıtımına devam ediliyor. Akhisar Belediyesi’ne bağlı ekipler semt pazarları ve sanayi sitesinin ardından bugün de Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi üzerindeki esnaf ve vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı. Sterilize edildikten sonra el dezenfektanı ve maskeleri üçerli paketler halinde esnafa dağıtan ekipler, maske kullanımı konusunda bilgilendirme yaptı ve sağlık tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.
Akhisar’daki gönüllü tekstil işçileri ile dayanışma içerisinde maske üretimi yaptıklarına değinen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, üretilen maskelerin hastane ortamında steril hale getirildikten sonra Akhisar halkına ve esnafına ücretsiz olarak dağıtıldığını söyledi. Başkan Besim Dutlulu, “Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Akhisar’da vatandaşlarımız ile başlattığımız dayanışma sonucu, bu salgının olumsuz etkilerini şehrimizde en aza indirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza evde kalmaları için uyarılarda bulunuyoruz ama geçimini sürdürmek zorunda olan esnaflarımız da var. Bu kapsamda esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza sağlıklarını koruyabilmeleri için maske ve el dezenfektanlarının olduğu hijyen paketlerimizin dağıtımına devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız bu salgın hastalık riski geçene kadar sağlık tedbirlerine önemle uymalarıdır. Bu zorlu günleri hep birlikte mücadele ederek aşacak ve güzel günler göreceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Öte yandan vatandaşlar ve esnaf bu hizmetinden dolayı Akhisar Belediyesi’ne teşekkür ederek herkesin sağlığı için evde kalınması mesajını verdi.

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