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Akhisar heyetinden Vali Karadeniz’e ziyaret

MANİSA HABERLERİ  | 07.09.2020 17:26 | Son Güncelleme

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Zeytin, Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’e ziyarette bulunarak çalışmalarından bahsetti.Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Zeytin, Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas OSB Yönetim Kurulu üyeleri Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret ederek Akhisar ve Zeytin İhtisas OSB çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.Akhisar ve Akhisar Zeytin, Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas OSB hakkında bilgi alan Vali Karadeniz, ziyaretleri sebebiyle Başkan Dutlulu ve Zeytin İhtisas OSB Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek, OSB’nin Akhisar için çok önemli olduğunu belirtti.

Akhisar heyetinden Vali Karadeniz’e ziyaret

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Zeytin, Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’e ziyarette bulunarak çalışmalarından bahsetti.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Zeytin, Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas OSB Yönetim Kurulu üyeleri Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret ederek Akhisar ve Zeytin İhtisas OSB çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.
Akhisar ve Akhisar Zeytin, Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas OSB hakkında bilgi alan Vali Karadeniz, ziyaretleri sebebiyle Başkan Dutlulu ve Zeytin İhtisas OSB Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek, OSB’nin Akhisar için çok önemli olduğunu belirtti.

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