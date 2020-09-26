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Akhisar Yaykın Göleti bakıma alındı

MANİSA HABERLERİ  | 26.09.2020 14:37 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Akhisar Yaykın Göleti bakıma alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Üreticilere destek olmak ve hayvanların yararlanması için Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesine bağlı Yaykın Mahallesi’nde bulunan Hayvan İçme Suyu göletinde temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına başladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvansal üretim yapan vatandaşların ve mahalle muhtarlarının taleplerine yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede bulunan mevcut göletlerde bakım çalışmaları yaparak, üreticilerin göletlerden en üst düzeyde faydalanması için çalışmalarını yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’a bağlı Yaykın Mahallesi’nde bulunan Hayvan İçme Suyu Göletlerinde bakım, temizlik ve onarım çalışmalarına başladı. Mevcut göletlerin zaman içinde toprak ve balçıkla dolması, su tutma kapasitelerinin azalması ve onarım ihtiyaçları nedeniyle, mahalle muhtarının talebi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından arazide etüt çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda gölette temizlik ve onarım ihtiyacı olduğu ekipler tarafından tespit edildi. Yapılan etütler neticesinde oluşturulan iş programı dahilinde hayvan içme suyu göletlerinin temizlenmesi ve büyütülmesi için gerekli çalışmalar büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından başlatıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sürdürdüğü çalışması sonrası mevcut göletler, üreticiler için daha verimli hale getirilecek.

Akhisar Yaykın Göleti bakıma alındı

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