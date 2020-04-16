YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Akhisar’da 250 gram Ramazan pidesi 2.5 TL

Akhisar’da 250 gram Ramazan pidesi 2.5 TL

MANİSA HABERLERİ  | 16.04.2020 15:27 | Son Güncelleme

Akhisar Esnaf Odası Başkanı Hasan Ali Men, yeni tip korona virüs ile (Covid-19) mücadele kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, Ramazan pidesi üretiminde ve satışında bir sorun yaşanmayacağını, 250 gramlık pidenin 2.5 liradan satışa sunulacağını söyledi.Akhisar Esnaf Odası Başkanı Hasan Ali Men, Ramazan pidesiyle ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını, ürün stoklarının hazırlandığını ve virüsle ilgili alınacak önlemlerin görüşüldüğünü söyledi.

Akhisar’da 250 gram Ramazan pidesi 2.5 TL

Akhisar Esnaf Odası Başkanı Hasan Ali Men, yeni tip korona virüs ile (Covid-19) mücadele kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, Ramazan pidesi üretiminde ve satışında bir sorun yaşanmayacağını, 250 gramlık pidenin 2.5 liradan satışa sunulacağını söyledi.
Akhisar Esnaf Odası Başkanı Hasan Ali Men, Ramazan pidesiyle ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını, ürün stoklarının hazırlandığını ve virüsle ilgili alınacak önlemlerin görüşüldüğünü söyledi. Pidenin fiyatının da belli olduğunu kaydeden Men, “Ramazan pidesi her yıl olduğu gibi bu yıl da fırınlarımızda olacak, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bu yıl 250 gram Ramazan pidesi 2.50 TL’den satılacaktır. Pide kuyrukları oluşmaması için elimizden geleni yapacağız, erken üretimlere başlayacağız” dedi.
Ellerinde erken saatlerde pide stoku tutacaklarını söyleyen Men, "Sosyal mesafeyi koruyucu tedbirleri zaten işletmelerimizde aldık. Kapılarımızda birer personel bekletip sosyal mesafeyi koruyacağız. Pidenin çıkarılması noktasında çalışmalarımız vardı, fırıncı esnafımız da pide üretmek istiyor tabii ki. Bu doğrultuda inşallah vatandaşlarımızı ve esnafımızı da mağdur etmeden bir ortak yol bulup pide üretimini gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke arkadaş satılan bir yer olsa''Keşke arkadaş satılan bir yer olsa'
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sağlıktaki başarı, Türkiye'ye yönelik "güvenli liman" algısını güçlendiriyor

Sağlıktaki başarı, Türkiye'ye yönelik "güvenli liman" algısını güçlendiriyor

Korona virüse karşı jeotermal temizlik

Korona virüse karşı jeotermal temizlik

Önce tünele sonra pazara

Önce tünele sonra pazara

Korona ve parkinsona karşı sanat

Korona ve parkinsona karşı sanat

Manisa Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:58
Sabah
06:26
Öğle
13:15
İkindi
16:57
Akşam
19:55
Yatsı
21:17

İlginizi Çekebilir

Vali Deniz, trafiğe kapatılan caddede incelemelerde bulundu

Vali Deniz, trafiğe kapatılan caddede incelemelerde bulundu

Soma’ya Cansuyu geldi

Soma’ya Cansuyu geldi

Kırkağaçlı Gazi, kampanyaya 5 aylık maaşını bağışladı

Kırkağaçlı Gazi, kampanyaya 5 aylık maaşını bağışladı

Vali Deniz tüm vatandaşların yasak ve tedbirlere uymasını istedi

Vali Deniz tüm vatandaşların yasak ve tedbirlere uymasını istedi

Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.