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Akhisar’da artık kiraz da yetişecek

MANİSA HABERLERİ  | 25.02.2020 16:39 | Son Güncelleme

Akhisar Belediyesi tarafından çiftçiyi desteklemek ve verimli tarım arazilerini değerlendirmek amacıyla ilk aşamada 1200 kiraz fidanı ücretsiz olarak Akhisarlı çiftçilere dağıtıldı.Tarımı kalkındırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşların gelirlerini artırmak üzere örnek bir çalışma kaydeden Akhisar Belediyesi, Dağdere, Yeğenoba ve Çıtak Mahallerindeki 16 çiftçiye bin 200 kiraz fidanı dağıtımı yaptı.

Akhisar Belediyesi tarafından çiftçiyi desteklemek ve verimli tarım arazilerini değerlendirmek amacıyla ilk aşamada 1200 kiraz fidanı ücretsiz olarak Akhisarlı çiftçilere dağıtıldı.
Tarımı kalkındırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşların gelirlerini artırmak üzere örnek bir çalışma kaydeden Akhisar Belediyesi, Dağdere, Yeğenoba ve Çıtak Mahallerindeki 16 çiftçiye bin 200 kiraz fidanı dağıtımı yaptı. Projenin Akhisar Belediyesi bünyesinde ilk kez hayata geçtiğine değinen Kırsal Hizmetler Müdürü Hasan Umutlu, projenin başarıya ulaşmasının ardından daha geniş çaplı bir şekilde devam edeceğine vurgu yaparak imza karşılığında kiraz fidanlarının çiftçiye dağıtıldığını belirtti.
Kırsaldaki dar gelirli üreticilere ekonomik olarak katkı sağlayacak ve Akhisar’ın verimli tarım arazilerini değerlendirecek proje ile tarımsal kalkınmayı hedeflediklerini belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Akhisar Belediyesi şubat ayı meclis toplantısında Tarım Komisyonu ile birlikte aldığımız karar sonucu, kiraz fidanlarımızı tarım üreticilerimize dağıtmaya başladık. Göreve geldiğimiz günden beri halkımıza katkı sağlayacak fikirleri değerlendirerek hayata geçirmeye çalışıyoruz. Tarımsal kalkınmada üreticimizin desteklenmesi ve üretimin devamlılığını esas kılmak için çalışıyoruz. Akhisarımız çok verimli tarım arazilerine sahip. Umarım kiraz fidanlarından da kısa sürede verim alarak şehrimize ekonomik gelir sağlarız. Hedefimiz rekolte olarak belirli bir büyüklüğe ulaşıp, zeytinde olduğu gibi kirazda da pazar oluşturmak ve tarım üreticilerimize destek olmak. Çiftçilerimize hayırlı olsun.” dedi.

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