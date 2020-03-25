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Akhisar’da dezenfekte ve yıkama çalışmaları aralıksız devam ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 25.03.2020 10:00 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele ortaya koyan Akhisar Belediyesi, kent genelinde caddeleri yıkamaya ve özel ilaçlarla dezenfekte etmeye devam ediyor.Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları ile oluşturulan özel ekipler, dezenfekte çalışmalarını bu kez Hacıishak Mahallesi’nde sürdürdü.

Korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele ortaya koyan Akhisar Belediyesi, kent genelinde caddeleri yıkamaya ve özel ilaçlarla dezenfekte etmeye devam ediyor.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları ile oluşturulan özel ekipler, dezenfekte çalışmalarını bu kez Hacıishak Mahallesi’nde sürdürdü. Ekipler, cadde ve sokakları özel solüsyonlu sularla özenle yıkadı, ardından yine özel ilaçlar ile dezenfekte işlemi uygulandı.
Mahalle halkı yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, korona virüs salgınına karşı örnek bir mücadele ortaya koyan Akhisar Belediyesi ekiplerine ve Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkürlerini iletti.
Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten Başkan Besim Dutlulu, dezenfekte çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti.

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