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Akhisar’da haşereyle mücadele devam ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 15.06.2020 11:57 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 17 ilçede haşereyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 17 ilçede haşereyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akhisar’da da cadde, sokak ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akhisar’da açık alanlar, yeşil alan ve sokaklarda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Ulv ve mist blower cihazlar ile yeşil alanlarda ve tüm mahallelerde detaylı bir şekilde yapılan çalışmanın periyodik olarak sürdürüldüğü belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisalıların yaz mevsimini rahat bir şekilde geçirmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, il genelinde haşereyle mücadele çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini söyledi.

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