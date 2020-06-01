Akhisar’da kadınlar gönüllü olarak 4 bin maske üretti

Akhisar Kadın Kooperatifi, pandemi sürecinde evlerinde kalan Akhisarlı ev hanımlarının gönüllü desteğiyle 4 bin adet tıbbı maske üreterek halka dağıtılmak üzere Akhisar Belediyesine teslim etti.

Korona virüs salgını süresince belediye ile işbirliği içerisinde çalışan Akhisar Kadın Kooperatifi, gönüllü ev kadınları ile birlikte 4 bin adet tıbbı maske üretti. Akhisar Kadın Kooperatifi kurucu üyelerinden Fatma Kocabıyık, “Kadın Kooperatifi olarak gönüllü kadınlarımızla birlikte belediyemize destek amaçlı hibe edeceğimiz maskeleri teslim ediyoruz. Hiçbir ücret talep etmeyen gönüllü kadınlarımız, pandemi süresince evlerinde kendi dikiş makineleriyle bu maskeleri üretti. Bizler de bu maskeleri Akhisar halkına dağıtılmak üzere belediyemize teslim ettik. Emeği geçen tüm kadınlarımıza ve belediyemize teşekkür ederiz. Bu zor günleri dayanışmanın gücüyle aşacağız” dedi.

“Dayanışmanın en güzel örneklerinden biri”

Kadın Kooperatifi’nin Akhisar dayanışmasının en güzel örneklerinden birini sergilediğini ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise, “Akhisar Kadın Kooperatifimize bize hibe ettikleri 4 bin adet maske için çok teşekkür ediyoruz. Gece gündüz çalışarak bu maskeleri bizler için hazır hale getirdiler. Emekleri ödenemez. Bu maskeleri hem Akhisar halkına hem kendi çalışanlarımıza, hem de sağlık ve kamu kurumlarına dağıtmaya devam edeceğiz. Maskelerimizin hepsi Akhisarlı kadınlarımız tarafından gönüllü bir şekilde dikilmiş. Akhisar dayanışmasının en güzel örneklerinden birisi de bu oldu. Emeklerinden dolayı tüm kadınlarımıza bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

