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Akhisar’da kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 3 ölü

28.08.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akhisar devlet karayolu üzerinde Novada AVM karşısında bir düğün salonu işletmesi önünde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Akhisar’da kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 3 ölü

Edinilen bilgiye göre bugün saat 23.15 sıralarında Akhisar Devlet Karayolu üzeri Balıkesir istikametine seyir halinde olan 20 plakalı otomobil sürücüsü Burak Korkmaz direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında seyir halinde olan elektrikli bisiklete ve park halindeki iki otomobile çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası 20 plakalı otomobil yol kenarındaki su kanalı düşerek ters takla attı. Aracı içerisinde sıkışan sürücü Burak Korkmaz (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Yine elektrikli bisiklette bulunan sürücü Süleyman Koçer (43) ve arkasındaki Özbek uyruklu yolcu Naıma Uramova (38) u kazanın etkisiyle yol kenarına savruldu ve olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Nöbetçi savcının incelemesi ardından kazada hayatını kaybeden 3 kişi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücü Burak Korkmaz’ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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