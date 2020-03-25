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Akhisar’da market, ganyan ve kargo işletmeleri denetlendi

MANİSA HABERLERİ  | 25.03.2020 17:45 | Son Güncelleme

Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığını korumak için gıda işletmeleri, marketler, ganyan bayi, kargo firmaları gibi halkın yoğun olarak kullandıkları işletmelerde denetlemelerini arttırdı.Sağlık Bakanlığının almış olduğu kararlar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler çerçevesinde Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığını korumak için gıda işletmeleri, marketler, ganyan bayi, kargo firmaları gibi halkın yoğun olarak kullandıkları işletmelerde denetlemelerini arttırdı.
Sağlık Bakanlığının almış olduğu kararlar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler çerçevesinde Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İçişleri Bakanlığının valiliklere korona virüs tedbirleri kapsamında market, ganyan bayii, gıda işletmeleri ve kargo işletmelerine ilişkin ek bir genelge daha göndermesinin ardından Akhisar’da zabıta ekipleri denetimde bulundu. Akhisar’daki gıda işletmeleri, marketler, ganyan bayi ve kargo işletmelerinde denetim yapan ekipler, işletme yetkililerini hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Özellikle son çıkan genelge kapsamında marketlerde denetleme yapan zabıta ekipleri, hizmet alanı büyüklüğüne göre maksimum müşteri sayısına uyulup uyulmadığı ve içeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı kontrol etti. Market yöneticilerine bilgilendirmede bulunan Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım, “Marketler içerisinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmaması konusunda uyarılarda bulunduk. İşletmeleri, güvenli mesafe kuralları ve hijyene önem vermeleri ile ilgili uyardık. Bu uyarılarımızı hem işletme sahiplerinin hem de halkımızın sağlığını korumak için yapıyoruz. Akhisar Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun talimatları doğrultusunda şehrimizdeki işletmelerde hijyen kurallarına uyulması konusunda denetimlerimiz devam edecek. Çünkü halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor” dedi.
Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hijyen kurallarına uyan işletme sahiplerine teşekkür ederken, uymayanları da uyardı.

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