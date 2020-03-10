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Akhisar’da parklar ve pazar yerleri dezenfekte ediliyor

MANİSA HABERLERİ  | 10.03.2020 17:50 | Son Güncelleme

Akhisar Belediyesi, parklarda ve pazar yerlerinde mikroplara ve olası hastalıklara karşı dezenfekte çalışmalarına başladı.Çocuklara daha sağlıklı bir eğlence alanı oluşturmak için parklarda ve vatandaşların daha sağlıklı alışveriş yapmaları adına Pazar yerlerinde dezenfekte çalışmaları başlatan Akhisar Belediyesi, halk sağlığı için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Akhisar Belediyesi, parklarda ve pazar yerlerinde mikroplara ve olası hastalıklara karşı dezenfekte çalışmalarına başladı.
Çocuklara daha sağlıklı bir eğlence alanı oluşturmak için parklarda ve vatandaşların daha sağlıklı alışveriş yapmaları adına Pazar yerlerinde dezenfekte çalışmaları başlatan Akhisar Belediyesi, halk sağlığı için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Akhisar’da bulunan ve halkın sıklıkla kullandığı Çarşamba Pazarı, Cuma Pazarı ve Pazar Pazarı alanlarında dezenfekte çalışması yapan Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri her zamanki temizlik çalışmalarına ilave olarak başlattığı kapsamlı dezenfekte çalışmalarıyla halk sağlığı için çalışıyor.
Daha temiz bir Akhisar hedefiyle hareket ettiklerini söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, dezenfekte çalışmalarında kullandıkları hijyen ürünlerinin virüslere ve olası hastalıklara karşı koruma amaçlı olduğunu söyledi. Aynı dezenfekte çalışmasını okullarda da yapacaklarını ifade eden Başkan Besim Dutlulu, “Halk sağlığı bizim için çok önemli. Özellikle çocuklarımızın sağlığı için parklardaki oyun gruplarında ve şehrimizdeki pazaryerlerinde dezenfekte çalışmalarına başladık. Bir sonraki aşamada da aynı temizlik çalışmasını okullarımızda yapacağız. Biz aynı zamanda sosyal medyadan hijyenin önemini ve virüslere karşı korunma metotlarını anlatan paylaşımlar yapıyoruz. Bunun yanı sıra da sosyal belediyecilik anlayışımız gereği sağlık konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz. Halkımızın sağlığı için bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz” diye konuştu.

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