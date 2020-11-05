Akhisar’ın Bakkal Kart projesinin temelleri atıldı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Akhisar Bakkallar, Bayiler ve Benzerleri Esnaf Oda Başkanı Zafer Kara, ‘Bakkal Kart’ projesini daha geniş kitlelere yaymak için toplantı yaptı. Toplantı sonrasında konuşan Başkan Dutlulu, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız Bakkal Kart’larına yüklediğimiz paralar ile alışverişlerini küçük esnaflarımızdan yapabilecek. Hem halkımız ihtiyaçlarını karşılayacak hem de esnafımız kazanacak” dedi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun seçim sözleri arasında yer alan bir proje daha hayata geçiyor. ‘Bakkal Kart’ projesinin başlaması için 2020 yılı Kasım ayı meclis toplantısında yetki verilmesinin ardından ilk çalışmalar başlatıldı. Akhisar Bakkallar, Bayiler ve Benzerleri Esnaf Oda Başkanı Zafer Kara, Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu makamında ziyaret ederek projenin detayları hakkında görüştü. Bakkal Kart projesi için fikir alışverişi yapılan ziyarette Başkan Besim Dutlulu, Türkiye’ye örnek bir proje olabilecek Bakkal Kart sayesinde hem gelir seviyesi düşük olan ailelere yardımcı olacaklarını hem de küçük esnafın kazanmasına yardımcı olacaklarını dile getirdi.