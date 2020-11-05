YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Akhisar’ın Bakkal Kart projesinin temelleri atıldı

Akhisar’ın Bakkal Kart projesinin temelleri atıldı

MANİSA HABERLERİ  | 05.11.2020 18:37 | Son Güncelleme

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Akhisar Bakkallar, Bayiler ve Benzerleri Esnaf Oda Başkanı Zafer Kara, ‘Bakkal Kart’ projesini daha geniş kitlelere yaymak için toplantı yaptı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Akhisar Bakkallar, Bayiler ve Benzerleri Esnaf Oda Başkanı Zafer Kara, ‘Bakkal Kart’ projesini daha geniş kitlelere yaymak için toplantı yaptı. Toplantı sonrasında konuşan Başkan Dutlulu, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız Bakkal Kart’larına yüklediğimiz paralar ile alışverişlerini küçük esnaflarımızdan yapabilecek. Hem halkımız ihtiyaçlarını karşılayacak hem de esnafımız kazanacak” dedi.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun seçim sözleri arasında yer alan bir proje daha hayata geçiyor. ‘Bakkal Kart’ projesinin başlaması için 2020 yılı Kasım ayı meclis toplantısında yetki verilmesinin ardından ilk çalışmalar başlatıldı. Akhisar Bakkallar, Bayiler ve Benzerleri Esnaf Oda Başkanı Zafer Kara, Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu makamında ziyaret ederek projenin detayları hakkında görüştü. Bakkal Kart projesi için fikir alışverişi yapılan ziyarette Başkan Besim Dutlulu, Türkiye’ye örnek bir proje olabilecek Bakkal Kart sayesinde hem gelir seviyesi düşük olan ailelere yardımcı olacaklarını hem de küçük esnafın kazanmasına yardımcı olacaklarını dile getirdi.

Türkiye’ye örnek olacak
Akhisar’daki dar gelirli vatandaşların ve küçük esnafın bütçesine destek olmak açısından Bakkal Kart projesinin önemine vurgu yapan Başkan Dutlulu, “Bu projemizin ön çalışmasını Ramazan ayında yaptık ve güzel sonuçlar aldık. Ardından geçtiğimiz Kasım ayı meclis toplantısında Akhisar Belediye meclisimizden yetkiyi aldık ve hiç vakit kaybetmeden Akhisar Bakkallar, Bayiler ve Benzerleri Esnaf Oda Başkanı Zafer Kara ile projenin detaylarını görüştük. İçerisine her ay belli bir miktar para yükleyeceğimiz BakkalKart sayesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız bakkallar odamıza bağlı esnaflardan alışveriş yapabilecekler. Bu proje sayesinde Akhisar’daki küçük esnafın ticari faaliyetlerini desteklemenin yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını gidermesi noktasında yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı.
Projenin çok başarılı olduğuna dikkat çeken Akhisar Bakkallar, Bayiler ve Benzerleri Esnaf Oda Başkanı Zafer Kara, “Bu projeyi çok önemsiyoruz. Projeyi bizlerle birlikte şekillendiren Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’ya tüm esnaflarımız adına çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde projenin içeriği ile ilgili daha detaylı açıklama yapacağız. Esnaflarımıza ve şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
İzol’dan Biden uyarısı
İzol’dan Biden uyarısı
Ordu'da mandırada sahte içki üreten 3 kişi yakalandı
Ordu'da mandırada sahte içki üreten 3 kişi yakalandı
Büyükşehir sanayi bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı
Büyükşehir sanayi bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı
Denizlisporlu oyuncular Yeni Malatyaspor maçından puanla dönmek istiyor
Denizlisporlu oyuncular Yeni Malatyaspor maçından puanla dönmek istiyor

Manisa Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
06:11
Sabah
07:34
Öğle
12:59
İkindi
15:48
Akşam
18:13
Yatsı
19:32

Manisa Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Ada Eczanesi
Merkez
Hilal Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Spil Eczanesi
Merkez
Özkan Eczanesi
Turgutlu
Uzun Eczanesi
Turgutlu
Ozan Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yunusemre Kent Tiyatrosu’nda drama eğitimi başlıyor
Yunusemre Kent Tiyatrosu’nda drama eğitimi başlıyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kırkağaç’a yeni HİS göleti yapılıyor
Kırkağaç’a yeni HİS göleti yapılıyor
Sağlıkçılara koltuk jesti
Sağlıkçılara koltuk jesti
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.