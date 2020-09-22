YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Akhisar’ın Ring Yolu prestij kazanıyor

Akhisar’ın Ring Yolu prestij kazanıyor

MANİSA HABERLERİ  | 22.09.2020 16:21 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Akhisar’da Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ring Yolu’nun, bin 200 metrelik kısmında yürüttüğü prestij cadde projesinde son aşamaya gelindi.İl genelinde vatandaşların ihtiyaç duyduğu projeleri bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’da Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ring Yolu’nun, bin 200 metrelik kısmında yürüttüğü prestij cadde projesinde son aşamaya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Akhisar’da Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ring Yolu’nun, bin 200 metrelik kısmında yürüttüğü prestij cadde projesinde son aşamaya gelindi.
İl genelinde vatandaşların ihtiyaç duyduğu projeleri bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’da Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ring Yolu’nun, bin 200 metrelik kısmında yürüttüğü prestij cadde projesinde son aşamaya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Ali Aybars Özbilgin ve Atatürk Mahalle Muhtarı Nurhan Bozel ile birlikte yürütülen çalışmaları inceledi.
Mevcut caddede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Yaklaşık 45-50 gün önce burada çalışmalarımıza başlamıştık. Prestij cadde projemiz kapsamında, parke ve aydınlatma çalışmamız bulunuyor. Hızlı bir şekilde ekiplerimiz çalışmalara devam ediyor. Burada, yaklaşık 40 bin metre kare kilit parke imalatımız olacak. Bir ay içerisinde imalatlarımızı tamamlamayı planlıyoruz. Muhtarımızla, kontrolör arkadaşlarımızla çalışmalarımızı inceledik. Herhangi bir aksaklığımız şuanda yok. MASKİ de alt yapı çalışmalarını tamamladı. Şuanda hızlı bir şekilde parke çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
Yürütülen çalışmalar nedeniyle memnuniyetini dile getiren Atatürk Mahallesi Muhtarı Nurhan Bozel de, “Manisa Büyükşehir Belediyesi büyük bir hızla çalışıyor. Mahalleli bu durumdan çok memnun. Çalışma tamamlanınca görüntüyü gördüğümüzde daha mutlu olacağız. Bu kışı çok güzel geçireceğiz diye düşünüyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Maske takmayan 25 kişiye para cezası uygulandı
Maske takmayan 25 kişiye para cezası uygulandı
Buharkent’te çilek üreticilerine destek
Buharkent’te çilek üreticilerine destek
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı

Manisa Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
05:29
Sabah
06:51
Öğle
13:08
İkindi
16:34
Akşam
19:15
Yatsı
20:32

Manisa Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Borsa Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Merkez
Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Turgutlu
Sayılgan Eczanesi
Turgutlu
Deva Eczanesi
Akhisar
Efe Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Banka Müdürü Kalbine Yenildi
Banka Müdürü Kalbine Yenildi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Manisa’da Bir Fabrikaya Sendika Girmesini Sağlayan İşçiler ‘işten Çıkarıldı’ İddiası
Manisa’da Bir Fabrikaya Sendika Girmesini Sağlayan İşçiler ‘işten Çıkarıldı’ İddiası
CBÜ'de Altı Yıl Aradan Sonra Yeniden Kornea Nakli Yapıldı
CBÜ'de Altı Yıl Aradan Sonra Yeniden Kornea Nakli Yapıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.