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Akhisarlı çocuklar 2021 yılında da ücretsiz sütle buluşacak

02.02.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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Akhisar Belediyesi 1 ile 5 yaş arası çocuklara ücretsiz süt dağıtımına 2021 yılında da devam edecek.

Akhisar Belediyesi 1 ile 5 yaş arası çocuklara ücretsiz süt dağıtımına 2021 yılında da devam edecek. Akhisar Belediyesi ile Köy-Koop Manisa Birlik arasında yapılan yeni protokol ile 2021 yılında da ücretsiz süt dağıtımı devam edeceği bildirildi.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun makamında yapılan protokole Köy-Koop Manisa Birlik Başkanı Mehmet Kavas’ın yanı sıra Demirci Bardakçı Kooperatif Başkanı Ali İlkdoğan, Köy-Koop Manisa Birlik Başkan Yardımcısı Hasan Ali Topuz ve Köy-Koop Manisa Birlik Müdürü Mehmet Sava katıldı. Yapılan protokol kapsamında Süt Kuzusu projesi ile 1-5 yaş arası Akhisarlı çocuklar taze sütle buluşmaya devam edecek.
Başkan Besim Dutlulu yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızı 2021 yılında da taze sütle buluşturmaya devam edeceğiz. Köy-Koop Manisa Birlik Başkanı Mehmet Kavas ile birlikte ‘Süt Kuzusu’ hizmetimizin 2021 yılı protokolünü imzaladık. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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