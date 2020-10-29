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Akhisarlı kadınlar zeybek oynayarak Cumhuriyet’i kutladı

MANİSA HABERLERİ  | 29.10.2020 16:02 | Son Güncelleme

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tamamı kadınlardan oluşan Akhisar Belediyesi Halk Oyunları Ekibi zeybek oynadı.Manisa’nın Akhisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tamamı kadınlardan oluşan Akhisar Belediyesi Halk Oyunları Ekibi zeybek oynadı.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü, Milli Egemenlik Meydanı’nda düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Akhisar Öğretmen Evi’nde başlayan kutlamalarda Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, protokolün bayramını kutladı. Milli Egemenlik Meydanı’nda saat 10.00’da başlayan Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl kutlamaları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya’nın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Kaymakam Kaya, tüm Türk Milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Törende öğrenciler tarafından şiirler okunurken, spor, kompozisyon, şiir, resim, yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Kutlamalar tamamı kadınlardan oluşan Akhisar Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin, zeybek gösterisinin ardından sona erdi.
Akhisar Belediyesi’nin, Cumhuriyet’in 97. yılı için planladığı ‘Cumhuriyet İçin Pedalla’ bisiklet turu ve Cumhuriyet Mahallesi’nde yeni yapılan parka 97. yıla özel 97 fidan dikimi hava muhalefeti sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.
Törene Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı İstihkam Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça ile CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu katıldı.

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Merkez
Ufuk Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Turgutlu
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Turgutlu
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