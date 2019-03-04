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Akhisarspor 3 - 1 Alanyaspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.03.2019 22:15 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 24. haftasında Akhisarspor 1-0 geriye düştüğü maçta Alanyaspor'u Zeki Yavru (2) ve Bilal Kısa'nın golleriyle 3-1 yendi.

Akhisarspor 3 - 1 Alanyaspor

Akhisarspor: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Serkan Tokat, Kemal Yılmaz, Mustafa Sönmez

Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Caner Osmanpaşa, Cocalic, Kadir Keleş, Sissoko (Dk. 68 Bilal Kısa), Serginho, Onur Ayık (Dk. 84 Vrsajevic), Josue (Dk. 64 Rotman), Barbosa, Bokila
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Caulker, Tzavellas, Welinton, Ozan Tufan (Dk. 82 Cenk Ahmet Alkılıç), Ceyhun Gülselam (Dk. 88 Hasan Ayaroğlu), Villafanez (Dk. 64 Sackey), Efecan Karaca, Djalma Campos, Sural

Sarı kartlar: Dk. 41 Ceyhun Gülselam, Dk. 86 Djalma Campos (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 65 Rotman (Akhisarspor)
Goller: Dk. 65 Lukac (kendi kalesine) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 74 ve 87 Zeki Yavru, Dk. 77 Bilal Kısa (Akhisarspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
11. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Onur Ayık'ın şutunda, kaleci Haydar Yılmaz topu kornere tokatladı
20. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı köşe vuruşunda atışı kullanan Villafanez'in ortasına iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.
30. dakikada hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Welinton'un şutunda, kaleci Lukac golü önledi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
65. dakikada Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor kalecisi Milan Lukac'ın hatasıyla öne geçti. Akhisarspor'da Barbosa'nın geri pasında kaleci Lukac, Aytemiz Alanyaspor'dan Baiano'nun baskısı sonucunda meşin yuvarlağı önce ayağından kaçırdı, çizgi üzerinde ikinci müdahalesiyle de kendi ağlarına gönderdi: 0-1.
74. dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde Bokila'nın pasını Onur Ayık bekletmeden Zeki Yavru'ya aktardı. Sağ çapraz pozisyonda şutunu çeken Zeki Yavru, takımına eşitliği getiren golü attı: 1-1.
77. dakikada Akhisarspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Barbosa'nın sol kanattan ortasında ceza sahası önünde topla buluşan Bilal Kısa, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
87. dakikada Akhisarspor, farkı ikiye çıkardı. Djalma Campos'un ceza sahası dışında Barbosa'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Serkan Tokat, serbest vuruş kararı verdi. Atışı kullanan Zeki Yavru'nun direkt kaleye gönderdiği top, ağlara gitti: 3-1.

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