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Akhisarspor kadrosuna kattığı 26 futbolcuyu basına tanıttı

04.02.2021 21:43 | Son Güncelleme:
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Akhisarspor kadrosuna kattığı 26 futbolcuyu basına tanıttı

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor, ara transfer döneminde sözleşme imzaladığı 26 futbolcuyu basına tanıttı.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda düzenlenen törende konuşan kulüp başkanı Evren Özbey, yoğun çabalarla transfer yasağını aştıklarını ve Akhisarspor'un geleceği için büyük hamleler yaptıklarını söyledi.

Akhisarspor yönetimi olarak asla günü kurtarma peşinde olmadıklarını belirten Özbey, "Hem Süper Lig kalitesinde olan oyuncuları hem de bizim daha önceden tespit ettiğimiz, yıllardır takip ettiğimiz genç oyuncuları Akhisarspor'a kazandırdık." ifadesini kullandı.

Futbolcular Orhan Taşdelen, Yusuf Acer, Yusuf Cihat Çelik, Dzon Delarge, Mert Özyıldırım, Furkan Korkut, Muhammed Embiya Yıldırım, Serkan Sefil, Akwo Tarh Ayuk Taku, Paul Fadiala Keita, Nsima Peter, Fırat Yiğit Öztürk, Bekir Akın, Alya Toure, Kemal Cingirt, Enes Kimia, Raheem Lawal, Ramazan Emirhan Civelek, Mehmet Salih Yiğit, Semih Kaya, Alim Aykut Esgi, Cengiz Demir, Emircan Seçgin, Recep Kutun, İbrahim Sissoko ve Yusuf Çataloluk, konuşmaların ardından sembolik olarak sözleşmeleri imzaladı.

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