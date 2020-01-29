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Akhisarspor, Yılmaz Vural ile görüştü

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 29.01.2020 11:53 | Son Güncelleme

TFF 1'inci Lig'de son olarak Bursaspor'a evinde 1-0 yenilen ve teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayıran Akhisarspor, yeni çalıştırıcısını belirlemek için düğmeye bastı.

TFF 1'inci Lig'de son olarak Bursaspor'a evinde 1-0 yenilen ve teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayıran Akhisarspor, yeni çalıştırıcısını belirlemek için düğmeye bastı.

Altıparmak'ın ayrılmasının ardından Yalçın Koşukavak, Metin Diyadin ve Sait Karafırtınalar gibi teknik adamları listesine alan Akhisarspor'un deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural'la da görüştüğü öğrenildi.

Geçen sezon Akhisarspor'un kapısından dönen Vural'ın yeşil-siyahlılara gelmeye oldukça sıcak baktığı bildirildi. Yönetimin 67 yaşındaki teknik adamı Akhisar'a davet ettiği ve görüşmelerin en kısa sürede resmiyet kazanacağı ifade edildi.

Türk futbolunun en renkli ve tecrübeli teknik direktörlerinden biri olan Yılmaz Vural, son olarak Adana Demirspor'u çalıştırdı.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu kadar basiretsiz ve teknik direktörlüğe uzak bir adam muhtemel bir daha gelmeyecektir
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