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AKİB, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı oldu

26.06.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AKİB, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı oldu

AKİB, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı oldu

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) imzacısı oldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, AKİB, UN Global Compact'ın sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalara destek verecek.

AKİB, yapılan iş birliğiyle UN Global Compact'ın insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanındaki 10 ilkesine uyacağını ve sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmaları paylaşacağı Sorumluluk Bildirimi Raporu'nu yayımlayacağını taahhüt etti.

Bu doğrultuda AKİB, sektörlerin ve ihracatçı firmaların ihtiyaçlarını belirmeye yönelik çalışmalarıyla sürdürülebilir üretim ve ihracatın önünü açacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, UN Global Compact ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek, "UN Global Compact, 20 yıldır sorumlu olduğu şirketlerle ve şirket dışı kuruluşlarla birlikte sürdürülebilir kalkınma yolunda somut ve ölçülebilir etki yaratmayı hedefliyor. Bu doğrultuda küresel deneyimi Türkiye'ye taşıyan platformun şirketlere sunduğu araçları, programları ve uzmanlığını AKİB üyesi firmalara yansıtarak önemli bir misyonu yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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