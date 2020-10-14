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AKİB, gıda sektöründe İsrail ile ihracat köprülerini güçlendiriyor

MERSİN HABERLERİ  | 14.10.2020 09:58 | Son Güncelleme

İsrail pazarında demir çelik, kimya, yaş meyve ve sebze ile hububat ve bakliyat sektörlerinde etkin olan Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), bu ülkeye gıda ihracatını daha da artırmak amacıyla iki etaplı sanal gıda sektörel ticaret heyeti düzenledi.

AKİB, gıda sektöründe İsrail ile ihracat köprülerini güçlendiriyor

İsrail pazarında demir çelik, kimya, yaş meyve ve sebze ile hububat ve bakliyat sektörlerinde etkin olan Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), bu ülkeye gıda ihracatını daha da artırmak amacıyla iki etaplı sanal gıda sektörel ticaret heyeti düzenledi. İnternet ortamında online düzenlenen ilk etkinlikte AKİB’e bağlı gıda ihracatçıları İsrail’in önemli tedarikçi firmalarının temsilcileriyle görüşmeler yaptı.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen İsrail Sanal Gıda Sektörel Ticaret Heyeti’ne Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, Kudüs Ticaret Odası Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Emanuel Weiser, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği Üçüncü Kâtibi Beril Bahadır, Tel Aviv Eski Ticaret Müşaviri Ahmet Mahir Yener ile AKİB’e üye 10 gıda ihracatçısı firmanın temsilcileri katıldı. Etkinliğe destek veren İsrailli iş insanları ve Türk diplomatlara teşekkür eden AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, İsrail Sanal Gıda Sektörel Ticaret Heyeti’nin ikinci etabının 19-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtip, gıda ihracatçılarını bu etkinliğe katılmaya davet etti.

"Pazar çeşitliliğinde İsrail’i önemsiyoruz"
Sanal ticaret heyetinin açılışında konuşan ASHİB Başkanı Vekili Ali Can Yamanyılmaz, geçen yıl AKİB’in İsrail’e yönelik ihracatının 404 milyon dolar olduğunu, 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 257,3 milyon dolarlık dış satıma ulaşıldığını belirtti. AKİB bölgesinde İsrail’e en fazla ihracat gerçekleştiren sektörlerin başında 171 milyon dolarlık ihracat ile demir çelik ürünlerinin geldiğini, bunu 34 milyon dolarlık ihracat ile kimya, 28 milyon dolarlık ihracat ile yaş meyve ve sebze ve 26 milyon dolarlık ihracat ile hububat ve bakliyatın takip ettiğini kaydeden ASHİB Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, su ürünleri ve hayvansal gıda mamulleri ihracatının artmasını için de gayret gösterdiklerini söyledi. Pazar çeşitliliğinde İsrail’i önemsediklerini vurgulayan Ali Can Yamanyılmaz, “9,5 milyona yakın insanın yaşadığı İsrail’de gıda ürünleri ihracatında daha fazla pay almayı hedefliyoruz. Pandemi koşullarında düzenlediğimiz sanal ticaret heyetinin bu coğrafyada hedeflerimizi yakalamamızda bir başlangıç olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Koşer sertifikası hakkında bilgiler aktarıldı
Kudüs Ticaret Odası Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Emanuel Weiser ise İsrail ile Türkiye arasında ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmaların destekçisi olduklarını ve gıda sektörüne yönelik bu organizasyonun karşılıklı iş birliğini geliştireceğine inandıklarını dile getirdi. Tel Aviv Eski Ticaret Müşaviri Ahmet Mahir Yener da hali hazırda İsrail’e bin 344 Türk gıda firmasının aktif ihracat yaptığını ifade edip İsrail’in gıda ürünlerinde Musevi inancına uygun olarak yapılan üretimi tescilleyen Koşer Sertifikası ile ilgili bilgiler aktardı.

AKİB, gıda sektöründe İsrail ile ihracat köprülerini güçlendiriyor

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