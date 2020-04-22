AKİB Koordinatör Başkanı Uğur: "Çocuklarımızın bayrak, vatan ve millet sevgisiyle yetişmesi en büyük dileğimizdir"

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, yeni nesillere miras olarak bırakılan Türkiye’nin kalkınması için tüm zorluklara göğüs gererek, üretmeye ve ihracata devam edeceklerini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100’üncü yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını vurgulayan Başkan Uğur, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayrak, vatan ve millet sevgisiyle yetişmesi, büyük ve güçlü Türkiye’ye öncülük etmesi en büyük dileğimizdir” dedi.

AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile yaptığı açıklamada, 23 Nisan 1920 tarihinin Türkiye’nin milli egemenliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydetti. Başkan Hayri Uğur, Türk Milleti’nin TBMM’yi bağımsızlık ruhuyla ve gönül birliğiyle inşa ettiğini, milletin iradesini temsil eden en yüce sembol olduğunu dile getirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” sözleriyle tüm dünyaya duyurduğunu anımsatan Başkan Uğur, ihracatçı birliklerinin ilkinin Ulu Önder Atatürk’ün imzasıyla kurulduğunu, 80 yıllık maziye sahip AKİB’in de ülkemizde kurulan ilk birliklerden biri olduğunu vurguladı.

‘23 Nisan milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli göstergesidir’

Geçen yıl 180 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Türkiye’nin dış ticaretine AKİB olarak 13,5 milyar dolarlık güçlü bir katkı verdiklerini dile getiren Başkan Uğur, “Göz bebeğimiz olan çocuklarımız, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerini, balkonlarını Türk bayraklarıyla süsleyerek kutlayacaklar. Dünyanın 193 ülkesine 8 sektörde ihracat gerçekleştiren, Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak bizlere düşen, her türlü zorluğa ve imkânsızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini kazanan ecdadımız gibi, bu sıkıntılı günleri de birlik ve beraberliği güçlendirerek, yardımlaşma ve dayanışmayla aşmak, gelecek nesillere aydınlık bir Türkiye bırakmaktır. Bunun için Mersin, Adana, Kayseri, Hatay ve Karaman başta olmak üzere Anadolu’nun dört bir yanında 16 bini aşkın üyemizle, daha çok çalışarak, daha çok üreterek, tüm üreticilerimizin alın teri ve emeğinin dış pazarlarda en iyi şekilde değer bulması için mücadelemizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.