AKİB’in ihracatında liderlik demir çelik sektörünün

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, kasım ayında 1 milyar 127 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştıklarını, demir çelik ürünleri ihracatında önemli artış elde ettiklerini belirtti. Başkan Yamanyılmaz, “Covid-19 pandemisinin ikinci dalgasında küresel pazarlarda kısıtlamalar geri gelirken belirsizlik engellerini kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir tedarikçi kimliğimizle aşıyoruz. Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre demir çelikte yüzde 28, hububat ve bakliyatta yüzde 8, mobilyada yüzde 6 ve hazır giyimde yüzde 5 oranında ihracat artışları sağladık” dedi.

"KOBİ’leri ihracat ailemize kazandırıyoruZ"

Pandeminin etkisini artırdığı bugünlerde ihracatçıların mevcut pazarlardaki konumlarını korumalarını sağlamak ve yeni pazarlarda da varlık gösterebilmeleri için çalıştıklarını belirten AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, sanal ticaret heyetleri ve ticaret müşavirlikleriyle elektronik sohbet etkinliklerinin yanı sıra ihracat potansiyeli olan KOBİ’leri de ihracat ailesine kazandırmak için ‘Birlik’te İhracat Projesi’ ve ‘Pandemi’de İhracat Projesi’ni hayata geçirdiklerini açıkladı. Yamanyılmaz, bu projelerle hedeflerinin hiç ihracat yapmamış KOBİ’leri ihracat ailesine kazandırmanın yanı sıra ihracat potansiyelini yeterince değerlendirmeyen işletmelerin de bu potansiyellerini harekete geçirmek olduğunu vurguladı.

AKİB’in kasım ayındaki üye sayısının 18 bin 149’a yükseldiğini, geçen aya göre 213 firmanın daha ihracat ailesine katıldığını dile getiren Başkan Huriye Yamanyılmaz, “Koşullar ne olursa olsun ülkemiz için üretmekten ve ihracattan vazgeçmiyoruz. İhracatla yükselen bir Türkiye için mücadelemizi sürdürüyoruz. İhracat ailemize her geçen ay yeni üyelerin katılması da tesis ettiğimiz gönül ve inanç birliğinin en güçlü yansımasıdır” diye konuştu.