AKİB’in, yeni normalde en yüksek ihracatı eylülde

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), eylül ayında 924,16 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken 8 birlikten 5’inde dış satımını artırma başarısı gösterdi. AKİB’in eylül ayında en fazla ihracat artışı yakaladığı ülkeler ABD, İspanya ve Hollanda oldu. AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, “Covid-19 salgını sürecinde haziran ayından itibaren başlayan yeni normalde en yüksek ihracat rakamına eylül ayında ulaştık. Eylülde ağustos ayına kıyasla ihracatımızı yüzde 22,55 oranında artırdık.” dedi.

Türkiye’nin eylül ayındaki ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 16 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldığını anımsatan AKİB Başkanı Huriye Yamanyılmaz, “Ülkemiz eylül ayında ağustosa göre yüzde 22,1 oranında yükseliş yakaladı. Ağustos ihracatı 754 milyon dolar olan Birliğimiz eylülde 924 milyon 166 bin dolarlık dış satıma ulaştı. Son iki aylık kıyaslamada Bölgemizin ihracat artış performansı yüzde 22,55 olarak gerçekleşti. Ülke ortalamasının 1,5 puan üzerinde artış elde ettik. Eylül ayında hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 29, hububat bakliyatta yüzde 16, yaş meyve sebzede yüzde 16, tekstilde yüzde 12 ve mobilyada yüzde 8 artış sağladık” diye konuştu.

"Pandemi kaynaklı kayıplarımızı telafi ediyoruz"

Eylülde Türkiye geneli ihracattan yüzde 6,2 pay alan AKİB’in dış satımını sektörlere göre değerlendiren Başkan Yamanyılmaz, şunları söyledi:

“Yılın dokuzuncu ayında en fazla ihracatı 240 milyon dolar değer ile Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’miz gerçekleştirdi. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’miz 233,6 milyon dolar değer ile ikinci sırada yer aldı. İhracatını yüzde 16 artıran Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’miz 95,9 milyon dolar ile üçüncü oldu. Yine bu ayda Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’miz ihracatını yüzde 16 artırarak 89,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’miz yüzde 8 artış ile 88 milyon dolar, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’miz yüzde 12 artış ile 80,6 milyon dolar, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’miz yüzde 29 artış ile 35,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu dönemde Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’miz ise 24,1 milyon dolar dış satıma imza attı. Korona virüs salgınının ortaya çıkardığı tüm zorluklara rağmen eylül ayında AKİB bölgesinden ülkemize 924,16 milyon dolar döviz kazandırılmasında pay sahibi olan 17 bin 736 üyemize tek tek teşekkür ediyorum. Pandemi kaynaklı kayıplarımızı telafi etmeyi ve 2020 yılını kayıpsız kapatmayı hedefliyoruz. Hazirandan bu yana elde ettiğimiz rakamlar bu hedefe ulaşacağımızın güçlü işaretlerini veriyor.”

"En fazla ihracat artışı ABD pazarında"

AKİB’in ana pazarlarını Avrupa Birliği ülkelerinin oluşturduğunu, bölge ihracatçılarının ABD pazarında da günden güne güçlendiğini vurgulayan Başkan Yamanyılmaz, “Eylül ayı ihracatımızı ülkelere göre değerlendirdiğimizde en fazla dış satımı, 91,6 milyon dolar ile Irak, 66,8 milyon dolar ile İspanya ve 44,1 milyon dolar değer ile ABD’ye gerçekleştirdik. İhracatımızı en fazla artırdığımız ülkelerin başında yüzde 98 artış ile ABD yer aldı. Bunu yüzde 86 artış ile İspanya, yüzde 54 artış ve 23,6 milyon dolar ile Hollanda takip etti. Fas, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve Romanya pazarlarında da dikkat çeken ihracat artışları gerçekleştirdik.” dedi.

AKİB’in eylül ayında en fazla ihracat artışı sağladığı ABD’ye yönelik dış satımı ürün gruplarına göre de değerlendiren Başkan Yamanyılmaz, şunları söyledi:

“Hedef pazarlarımız arasında bulunan ABD’ye eylül ayında en fazla ihraç ettiğimiz ürün 15,9 milyon dolar değer ile mineral yağlar ve mineral yakıtlar oldu. Bunu 3,5 milyon dolar değer ile kumaş, 2,6 milyon dolar ile demir çelik mamulleri takip etti. 2020 yılının 9 ayında ABD’ye gerçekleştirdiğimiz ihracat tutarı 273 milyon dolara ulaştı.”