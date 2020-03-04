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Akıl ve Zeka Oyunları İl finali yapılacak

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.03.2020 13:08 | Son Güncelleme

7-8-9 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan akıl ve zeka oyunları Türkiye finaline katılacak öğrencilerin Zonguldak il finali açılış ve ödül töreni yapılacak.5 Mart 2020 tarihinde Mehmet Çelikel Lisesi Köksal Toptan Spor Salonu’nda yapılacak olan törenin açılışı saat 10.00’da, ödül ötreni ise 14.00’de gerçekleştirilecek.İl finallerine il Merkezi ve 7 İlçeden toplam 128 öğrencinin katılacağı belirtilirken konuyla ilgili şöyle denildi:“Çocuklarımızın düşünen, üreten ve karşılaştıkları problem karşısında çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesi, bireysel ve grup oyunları ile öğrencilerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, ayrıca öğrencilere kendilerini ifade edebilme fırsatının sunulması, öğrenciler arasındaki iletişim ve dostluk duygularının geliştirilmesi, akıl ve zekâ oyunları ile vakitlerini daha verimli geçirmelerinin sağlanmasını amaçlayan akıl ve zeka oyunları2019-2020 Eğitim Öğretim yılı başında Valilik Makamının himayelerinde ilimiz tüm okulöncesi, ilkokullarında zorunlu olarak ortaokullarda ise okulların imkan ve şartlarına bağlı olarak okul yönetimlerinin kararlarına göre isteğe bağlı başlatılan AKILZON projesi kapsamında Akıl ve Zeka Oyunları eğitimleri verilen öğrencilerin dahil olduğu müsabakaları içermektedir.

7-8-9 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan akıl ve zeka oyunları Türkiye finaline katılacak öğrencilerin Zonguldak il finali açılış ve ödül töreni yapılacak.
5 Mart 2020 tarihinde Mehmet Çelikel Lisesi Köksal Toptan Spor Salonu’nda yapılacak olan törenin açılışı saat 10.00’da, ödül ötreni ise 14.00’de gerçekleştirilecek.
İl finallerine il Merkezi ve 7 İlçeden toplam 128 öğrencinin katılacağı belirtilirken konuyla ilgili şöyle denildi:
“Çocuklarımızın düşünen, üreten ve karşılaştıkları problem karşısında çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesi, bireysel ve grup oyunları ile öğrencilerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, ayrıca öğrencilere kendilerini ifade edebilme fırsatının sunulması, öğrenciler arasındaki iletişim ve dostluk duygularının geliştirilmesi, akıl ve zekâ oyunları ile vakitlerini daha verimli geçirmelerinin sağlanmasını amaçlayan akıl ve zeka oyunları2019-2020 Eğitim Öğretim yılı başında Valilik Makamının himayelerinde ilimiz tüm okulöncesi, ilkokullarında zorunlu olarak ortaokullarda ise okulların imkan ve şartlarına bağlı olarak okul yönetimlerinin kararlarına göre isteğe bağlı başlatılan AKILZON projesi kapsamında Akıl ve Zeka Oyunları eğitimleri verilen öğrencilerin dahil olduğu müsabakaları içermektedir. Turnuva, Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu (TAZOF) nun Yarışma takvimine göre düzenlenmekte olup, İlkokul ve Ortaokul kademelerinde federasyon tarafından her kademe için belirlenen dört farklı oyun çeşidinde yapılacaktır. Bir öğrenci sadece bir oyun türünde yarışabilecektir.”

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