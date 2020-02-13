YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası

Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası

AMASYA HABERLERİ  | 13.02.2020 15:44 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasında ilçeyi temsil edecek öğrencileri belirlemek adına, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) arasında imzalanan ’İş Birliği Protokolü’ kapsamında, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında yapılan turnuva 8 kategori ve iki aşamalı olarak gerçekleşti.

Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasında ilçeyi temsil edecek öğrencileri belirlemek adına, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) arasında imzalanan ’İş Birliği Protokolü’ kapsamında, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında yapılan turnuva 8 kategori ve iki aşamalı olarak gerçekleşti. İlkokul kategorisinde mangala, pentago, equilibrio, qbitz oyunları; ortaokul kategorisinde ise mangala, reversi, pentago ve kulami oyunları düzenlendi.
Turnuva açılışını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, turnuvalarda ilk önce okul ayağının yapıldığını, okullarda birinci olanların ise, ilçe yarışmalarına katıldıklarını belirtti. İlçede dereceye giren öğrencilerin il finallerine katılacağını, 7-8-9 Nisan tarihlerinde de Antalya’da Türkiye şampiyonasının gerçekleştirileceğini belirten Yozgat, “Bu tür turnuvaların ’akıl ve zekayı birleştiren’ özellikleri sayesinde, çocuklarımız farklı bakış açılarından bakabilme yetisini kazanacaklardır” dedi.
Turnuvada ilkokullar arasında; pentagoda Fatih İlkokulu’ndan Irmak Gül, QBitz’de Eymen Gökgöz, mangalada Yağmur Ebrar Usta ve equilibrioda Atatürk İlkokulu’ndan Özay Angın birinci oldu.
Ortaokullar da ise mangalada Vali Hüseyin Poroy Ortaokulu’ndan Hasan Can Şanalır, pentagoda A.Semih Çadırcı, reverside Haşim Dülger Ortaokulu’ndan Doğukan Pak ve Kulami’de Abidehatun Ortaokulu öğrencisi Zeki Kaan Yücel birincilik elde etti.

Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek

Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek

Başarılı personeller ödüllendirildi

Başarılı personeller ödüllendirildi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Amasya Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:02
Sabah
07:27
Öğle
12:56
İkindi
15:47
Akşam
18:15
Yatsı
19:34

Amasya Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Saygın Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Yeni Eczanesi
Gumushacikoy
Civek Eczanesi
Merzifon
Hatice Eczanesi
Suluova
Alperen Bol Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vali Varol’dan ’112’ uyarısı

Vali Varol’dan ’112’ uyarısı

Ortak Akıl Konseyi şehrin geleceğini konuştu

Ortak Akıl Konseyi şehrin geleceğini konuştu

Merzifon’da ‘Gel Kardeşim’ isimli proje başlatıldı

Merzifon’da ‘Gel Kardeşim’ isimli proje başlatıldı

Vali Varol’dan karla mücadeleye yakın takip

Vali Varol’dan karla mücadeleye yakın takip

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.