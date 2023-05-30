Akıl ve zeka oyunları turnuvasında Kozanlı öğrenciler birinci oldu

Kozan Şehit Cengiz Eroğlu Ortaokulu öğrencileri Ahmet Asım Aydın, Muhammet Enes Temurtaş, Berke Can Hopur ve Süleyman Şenoğul, ilçeyi temsil ederek turnuvada gösterdikleri üstün performansla dikkatleri üzerlerine çekti. Reversi ve Kulami oyunlarında 3’lü finale kalan öğrenciler arasında yer alan Ahmet Asım Aydın, Reversi oyununda rakiplerini geride bırakarak il birincisi oldu. Aynı şekilde Kulami oyununda da Muhammet Enes Temurtaş, rakiplerini mağlup ederek il birincisi unvanını kazandı. Pentago oyununda ise yoğun çekişmeler yaşandı. Berke Can Hopur, finalde Yüreğir ilçesini temsil eden bir öğrenciye karşı mücadele etti. Son derece heyecanlı geçen maçta rakibine yenilen Hopur, il ikincisi olarak başarılı bir performans sergiledi.

Kozan ilçesine ilk defa Akıl ve Zeka Oyunları alanında birinci olan başarılı öğrenciler, 9-10-11 Haziran tarihlerinde Kayseri’de düzenlenecek olan Türkiye finali turnuvasında Adana’yı temsil edecekleri belirtildi.

