YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Akıl ve zeka oyunları turnuvasında Kozanlı öğrenciler birinci oldu

Akıl ve zeka oyunları turnuvasında Kozanlı öğrenciler birinci oldu

30.05.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da düzenlenen akıl ve zeka oyunları il turnuvasında Kozanlı öğrenciler il birincisi oldu.

Kozan Şehit Cengiz Eroğlu Ortaokulu öğrencileri Ahmet Asım Aydın, Muhammet Enes Temurtaş, Berke Can Hopur ve Süleyman Şenoğul, ilçeyi temsil ederek turnuvada gösterdikleri üstün performansla dikkatleri üzerlerine çekti. Reversi ve Kulami oyunlarında 3’lü finale kalan öğrenciler arasında yer alan Ahmet Asım Aydın, Reversi oyununda rakiplerini geride bırakarak il birincisi oldu. Aynı şekilde Kulami oyununda da Muhammet Enes Temurtaş, rakiplerini mağlup ederek il birincisi unvanını kazandı. Pentago oyununda ise yoğun çekişmeler yaşandı. Berke Can Hopur, finalde Yüreğir ilçesini temsil eden bir öğrenciye karşı mücadele etti. Son derece heyecanlı geçen maçta rakibine yenilen Hopur, il ikincisi olarak başarılı bir performans sergiledi.

Kozan ilçesine ilk defa Akıl ve Zeka Oyunları alanında birinci olan başarılı öğrenciler, 9-10-11 Haziran tarihlerinde Kayseri’de düzenlenecek olan Türkiye finali turnuvasında Adana’yı temsil edecekleri belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nehre düşen kadını ölmek üzereyken ekipler kurtardıNehre düşen kadını ölmek üzereyken ekipler kurtardı
Adana'da FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan 2'sine hapis cezası verildiAdana'da FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan 2'sine hapis cezası verildi
Aksaray'da kız arkadaşı tarafından silahla vurulan polis ağır yaralandıAksaray'da kız arkadaşı tarafından silahla vurulan polis ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 30 Mayıs Salı

İmsak
03:33
Sabah
05:15
Öğle
12:41
İkindi
16:32
Akşam
19:58
Yatsı
21:32

Adana Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Salı

5 ocak eczanesi
Seyhan
Deva eczanesi
Saimbeyli
Demircioğlu eczanesi
Tufanbeyli
Özen eczanesi
Seyhan
Karakaya eczanesi
Seyhan
Parlak eczanesi
Cukurova
Yasemen eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.