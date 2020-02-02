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Akılda kalıcı tarih olmasını fırsata çevirdiler

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.02.2020 18:35 | Son Güncelleme

Denizli’de 02.02.2020 tarihi fırsatı kaçırmayan 24 çift dünya evine girdi.Denizli’de unutulmayacak tarih olan 02.02.2020 tarihinde evlenmek isteyen çiftler aylar öncesinde başvuru yaparak bugün dünya evine girdi.

Denizli’de 02.02.2020 tarihi fırsatı kaçırmayan 24 çift dünya evine girdi.
Denizli’de unutulmayacak tarih olan 02.02.2020 tarihinde evlenmek isteyen çiftler aylar öncesinde başvuru yaparak bugün dünya evine girdi. Hem akılda kalıcı hem de tersi ve düzden okunuşunda aynı olması çiftlerin hangi gün olması noktasında karar almalarında etkili oldu. Denizli’de 02.02.2020 tarihinde 24 çift nikah kıydırarak, dünya evine girdi. Tarihi unutmamak için özellikle bugünü seçtiklerini dile getiren Feray ve Mehmet Tercan çifti, “Biraz unutmamak için uyanıklık yaptık diyelim. En baştan beri benim zaten planım buydu. Çünkü tarihin başından da başlasanız sonunda da başlasanız da sıfır iki ile bitiyor. Bir de görebileceğiz ilk ve son tarih yani bundan sonra böyle denk gelmesi bin yıl sonra mı oluyor artık 3 binlerde olacak buna denk gelmeyeceği için özellikle bu tarihi seçtik. Bir de eşimin de dediği gibi biraz da uyanıklık osun diye sanırım, unutmamak için tarihi ben çok mutluyum şu anda eşime çok teşekkür ediyorum” dediler.

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