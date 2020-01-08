Akıllı çocuklardan akıllı oyuncaklar

Ordu’nun Ünye ilçesi Kaledere İlkokulunda düzenlenen sergide öğrencilerin hazırladığı akıllı oyuncaklar büyük beğeni topladı.

Okulun ana sınıfı öğrencilerinin velilerle beraber hazırladığı birbirinden farklı akıllı oyuncaklar okulda bulunan öğretmen ve öğrencilerden de tam not aldı. ETwinning projesi kapsamında açılışı gerçekleşen akıllı oyuncaklar sergisinde şekil, sayı ve renkleri görsellere döken miniklerin projesi sergiye gelen ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

"Ordu’da tek katılan biz olduk"

Projenin de çocuklar tarafından beğenildiğini söyleyen okulun ana sınıfı öğretmeni Esma Arslan, “Kaledere İlkokulu Anasınıfı olarak eTwinning platformunda ortağı olduğumuz ’Akıllı Oyuncaklar’ projemizin bugün sergisini düzenledik. Proje kapsamında öğrencilerimiz ve aileleri evde zeka geliştirici, bireysel anlamda çocuklarımızı destekleyen oyuncaklar tasarlayarak hazırladılar. Bugün de düzenlenen sergi ile diğer sınıf öğrencilerine bunları sunduk. 23 öğrencimizin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz sergimizde öğrencilerimiz hazırladıkları oyunları anlatıyorlar. Türkiye genelinde 37 ortaklı projenin Ordu’da tek katılımcısı bizim ana sınıfımız oldu. Öğrenme, işbirliği ve eğitim anlamında çok keyifli bir proje oldu. Velilerimiz de eTwinning’in kapsamını da bu proje ile anlamış oldu. Projemizi başarıyla gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.