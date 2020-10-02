Akıllı lense yoğun ilgi

Van’da Urartu Göz tarafından başlatılan trifokal (akıllı) lense yoğun talep olduğu belirtildi.

Yaklaşık 3 yıl önce bölgede bir ilki gerçekleştirerek katarakt ameliyatlarında trifokal (akıllı) lens uygulamasını başlatan Urartu Göz, bölge halkına hizmetin en iyisini ve en kalitelisini sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Anadan doğma lenslerin işlevini görmesi için katarakt ameliyatlarından sonra gözün içerisine lensler bırakıldığını belirten Urartu Göz Kurucu Hekimi Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, bu sayede hastaların yakını, uzağı veya ara mesafeyi görebildiğini söyledi. Yazıcıoğlu, "Son dönemlerdeki AR-GE uygulamaları neticesinde günümüzde birçok hastamıza akıllı lens uygulamalarını yapmaktayız. Akıllı lenslerin faydası hem uzak mesafedeki güzel görüşü sağlamak hem de orta ve yakın mesafenin daha güzel görünmesini sağlamaktır. Yani hastalarımız akıllı lens uygulaması sonrasında ne yakın, ne uzak ne de orta seviyede gözlük kullanmamaktadırlar” dedi.

Urartu Göz’de 6 hekimin Van ve bölge halkına hizmet verdiğini dile getiren Yazıcıoğlu, “Van’da akıllı lens tedavisini ilk ve tek kullanan merkez olarak yıllardır ciddi sayıda hastaya uyguladık. Hastalarımızın hiçbir şekilde Van’dan batıya gitmelerini gerektirmeyecek şekilde kliniğimizi her zaman modernize ediyoruz. Şükürler olsun ki son zamanlarda batıdan kliniğimizi tercih edipte gelen hastalarımız mevcuttur. Urartu Göz olarak her zaman hizmetin en iyisini halkımıza sunmak için tecrübemizi kullanmaya devam etmekteyiz” diye konuştu.

